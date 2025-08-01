Известный астролог высказалась о разводе 65-летнего Дмитрия Диброва с 36-летней супругой

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своим мнением по поводу развода телеведущего Дмитрия Диброва с молодой супругой Полиной после 16 лет брака, сообщает Zakon.kz.

Как пишут росСМИ, 36-летняя Полина Диброва ушла от телеведущего к мужу своей близкой подруги Елены – 50-летнему бизнесмену Роману Товстику. Отмечается, что Дибровы и Товстики дружили семьями. У Дмитрия и Полины – трое детей, у Романа и Елены – шестеро.

"Двое решительных, двое отверженных, 9 с печатью боли навсегда. Суммарно 13 человек, для кого жизнь уже никогда не будет прежней. Дибровы – Товстик. За здоровье Дмитрия Диброва волнуюсь в ближайшие 2 года. На грани. Он мужчина глубокий, про бумеранг все поймет – четвертый брак, каждая была моложе, лебединой верностью сам не отличался. Но его карьера имеет шанс именно сейчас пойти вверх, главное, чтобы сил хватило", – написала Василиса накануне, 31 июля 2025 года, в своем Telegram-канале.

По мнению Володиной, Полина в моменте ищет не любви, а "хочет воли, свободы, развязанных рук, возможности действовать на свое усмотрение, не считаясь, ярко гореть".

"Ей важен не просто статус, а возможность демонстрировать себя – со старым мужем, видимо, стало сложно ее львиным акцентным планетам. Стала протухать. Но Скорпион-Дибров был ее силой. А новый герой Роман Товстик – Весы – чистый соблазн, связан с ее Черной Луной. У самого Романа в натальной карте "любовь" описывается очень похоже на то, что у Дмитрия Диброва – та же Венера начала Весов и та же Луна в Тельце. Оба обольстились одной и той же женщиной – внешне изящной, эмоционально ровной, спокойной (акцент на слове "внешне")", – отметила астролог.

Как считает Василиса, Елена Товстик будет очень тяжело проживать развод, и не быстро.

"Она – живой пример того, что даже взвод детей не удержит мужа, если нет глубокого чувствования друг друга. Ей сейчас очень важно не свечки постить и хоронить себя заживо, а искать хорошего адвоката. Роман, если что, алименты на шестерых на златом подносе не принесет. Все финансово совсем не в ее пользу. И пусть все попытаются быть счастливы в тех решениях, что приняты", – заключила Володина.

Ранее стало известно, что самый первый ведущий российской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров после 16 лет брака разводится с женой – моделью и "Миссис Россия 2017". Об этом активно распространяют слухи представители шоу-бизнеса. Информацию о разводе Дибровых подтвердил друг семьи. При этом Полина Диброва заявила, что ни о каком разводе речи не идет.

Отметим, что для Дмитрия Диброва это уже четвертый брак. Пара поженилась в 2009 году. Шоумен начал ухаживать за моделью Полиной Наградовой, когда ей было всего 17 лет. Однако встречаться они стали, когда девушке исполнилось 18 лет. У пары есть трое сыновей.