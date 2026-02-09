#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Как сестренка Димаша угощала высоких гостей в Катаре блюдами казахской кухни

Раушан Кудайберген, Димаш, Катар, национальная кухня, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 00:02 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена Раушан 9 февраля в Instagram опубликовала видео с мероприятий, прошедших в рамках Дней культуры Казахстана в Катаре, сообщает Zakon.kz.

На кадрах запечатлено выступление артистов в национальных костюмах, а также элементы традиционной казахской культуры. В подписи к публикации Раушан Кудайберген отметила, что в Катаре состоялась презентация казахских национальных блюд.

Подписчики Раушан поддержали публикацию, поблагодарив участников мероприятия за популяризацию казахстанской культуры за рубежом.

  • Браво, Раушан! Национальную культуру и кухню Казахстана представляла в Катаре, это так здорово.
  • Молодчина, Раушан, таким образом представлять свою страну и ее кухню – это же здорово. Что за семья, образец для подражания!
  • Отлично справились. Вы молодцы!

5 февраля на своей странице в Instagram Раушан Кудайберген показала кадры приготовления казахской национальной еды в Дохе.

Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
