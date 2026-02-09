Как сестренка Димаша угощала высоких гостей в Катаре блюдами казахской кухни
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена Раушан 9 февраля в Instagram опубликовала видео с мероприятий, прошедших в рамках Дней культуры Казахстана в Катаре, сообщает Zakon.kz.
На кадрах запечатлено выступление артистов в национальных костюмах, а также элементы традиционной казахской культуры. В подписи к публикации Раушан Кудайберген отметила, что в Катаре состоялась презентация казахских национальных блюд.
Подписчики Раушан поддержали публикацию, поблагодарив участников мероприятия за популяризацию казахстанской культуры за рубежом.
- Браво, Раушан! Национальную культуру и кухню Казахстана представляла в Катаре, это так здорово.
- Молодчина, Раушан, таким образом представлять свою страну и ее кухню – это же здорово. Что за семья, образец для подражания!
- Отлично справились. Вы молодцы!
5 февраля на своей странице в Instagram Раушан Кудайберген показала кадры приготовления казахской национальной еды в Дохе.
