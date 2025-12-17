Жена Валерия Меладзе показала, как семья готовится к Новому году

Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева поделилась с аудиторией семейными традициями в преддверии Нового года. Супруга исполнителя хита "Салют, Вера!" Валерия Меладзе опубликовала серию редких снимков с детьми и интересными праздничными деталями, сообщает Zakon.kz.

Так, актриса рассказала, что все члены семьи стараются по-максимуму создать новогоднюю атмосферу, украсив дом.

Также вся семья гуляет по городу и готовит праздничную еду.

"Включаем дома новогоднюю музыку – важный штрих для атмосферы. Делаем приятные мелочи своими руками с детьми", – добавила Джанабаева.

Фанаты со всего мира, включая Казахстан, восхитились праздничными традициями семьи.

Попросите, пожалуйста, Валерия – только провода не трогать на Новый год.

Очень рада за вашу счастливую семью! С наступающим вас! Привет из Казахстана!

Нежность и любовь веют от вас.

Такие же, плюс просмотр новогодних фильмов. Какие вы клевые.

Какая красивая семья. Загляденье, счастья вам, любви, благополучия и всего самого прекрасного!

Хорошая песня. Прям повеяло любовью и семейным уютом. Это большое счастье найти любовь в этой жизни и создать семью.

В начале декабря в Алматы с аншлагом прошли концерты Меладзе. Тогда мы рассказывали, как ему хватило трех дней, чтобы "свести" город с ума.