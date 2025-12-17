#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Культура и шоу-бизнес

Жена Валерия Меладзе показала, как семья готовится к Новому году

Альбина Джанабаева, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 13:40 Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева поделилась с аудиторией семейными традициями в преддверии Нового года. Супруга исполнителя хита "Салют, Вера!" Валерия Меладзе опубликовала серию редких снимков с детьми и интересными праздничными деталями, сообщает Zakon.kz.

Так, актриса рассказала, что все члены семьи стараются по-максимуму создать новогоднюю атмосферу, украсив дом.

Также вся семья гуляет по городу и готовит праздничную еду.

"Включаем дома новогоднюю музыку – важный штрих для атмосферы. Делаем приятные мелочи своими руками с детьми", – добавила Джанабаева.

Фанаты со всего мира, включая Казахстан, восхитились праздничными традициями семьи.

  • Попросите, пожалуйста, Валерия – только провода не трогать на Новый год.
  • Очень рада за вашу счастливую семью! С наступающим вас! Привет из Казахстана!
  • Нежность и любовь веют от вас.
  • Такие же, плюс просмотр новогодних фильмов. Какие вы клевые.
  • Какая красивая семья. Загляденье, счастья вам, любви, благополучия и всего самого прекрасного!
  • Хорошая песня. Прям повеяло любовью и семейным уютом. Это большое счастье найти любовь в этой жизни и создать семью.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 13:40
Цыганские танцы, мечта мамы и растерянная охрана: что творилось на концертах Меладзе в Астане

В начале декабря в Алматы с аншлагом прошли концерты Меладзе. Тогда мы рассказывали, как ему хватило трех дней, чтобы "свести" город с ума.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
16:28, 25 сентября 2024
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Жена Валерия Меладзе удивила мужа новым образом
18:02, 22 октября 2024
Жена Валерия Меладзе удивила мужа новым образом
В доме Валерия Меладзе лайки и купальники под строгим запретом
16:14, 24 октября 2025
В доме Валерия Меладзе лайки и купальники под строгим запретом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: