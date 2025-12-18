#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Культура и шоу-бизнес

Концерт Димаша Кудайбергена выпустил казахстанский телеканал

Концерт Димаша Кудайбергена, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 07:32 Фото: Facebook/dimash.official.dq
Телеканал "Qazaqstan" выпустил телевизионную версию концерта Димаша Кудайбергена "Stranger", сообщает Zakon.kz.

В День Независимости Казахстана телеканал "Qazaqstan" подарил зрителям показ концерта Димаша Кудайбергена "Stranger". Это не просто музыкальное выступление, а масштабное шоу мирового уровня. В нем органично переплетаются национальные казахские мотивы и современные музыкальные технологии, создавая уникальное сценическое действие.

В телеверсии концерта приняли участие отец Димаша и фанаты со всего мира. Поклонники творчества казахстанского исполнителя смогут увидеть, как их любимчик готовится к выступлениям, как проходят репетиции танцоров и музыкантов, а также чем занимается его огромная команда перед концертами.

Концертная программа "Stranger", стартовавшая в Алматы, в период с 2022 по 2025 год объединила тысячи поклонников по всему миру. В рамках тура артист выступил в Алматы, Ереване, Анталье, Куала-Лумпуре, Гонконге, Будапеште, Стамбуле, Астане, Праге, Дюссельдорфе, Нью-Йорке, Мехико, Барселоне, Лондоне, Берлине и Риге. Финальной точкой мирового тура стала столица Латвии.

В этот же день патриотичное видео сестренки Димаша Кудайбергена вызвало бурную реакцию в Сети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Димаш Кудайберген заявил о сольном концерте
03:20, 26 августа 2025
Димаш Кудайберген заявил о сольном концерте
Димаш Кудайберген анонсировал свой сольный концерт в Турции
22:46, 13 февраля 2024
Димаш Кудайберген анонсировал свой сольный концерт в Турции
Любимый музыкальный блокбастер: Димаш Кудайберген анонсировал выход своего концерта в кино
19:31, 16 апреля 2025
Любимый музыкальный блокбастер: Димаш Кудайберген анонсировал выход своего концерта в кино
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: