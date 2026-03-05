#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Димаш получил высшую награду ТЮРКСОЙ

Димаш Кудайберген получил награду ТЮРКСОЙ, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 02:30 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечен именным орденом "Посол культуры тюркского мира", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, церемония вручения наград Международной организации ТЮРКСОЙ прошла в Астане.

"Димаш Кудайберген отмечен за значительный вклад в развитие культуры тюркского мира", – говорится в сообщении.

Димаш стал вторым человеком, удостоенным этой награды. Ранее такое звание было присвоено нобелевскому лауреату, профессору Азизу Санджару из Турции.

Также за значительный вклад в тюркское и мировое киноискусство, специальный приз ТЮРКСОЙ в номинации "Лучший артист тюркского мира" вручен заслуженному деятелю Казахстана, актрисе Самал Еслямовой.

От имени заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой артистов поздравил вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков. Он подчеркнул значимость их достижений для укрепления культурных связей тюркского мира и международного признания казахстанского искусства.

Принимая награду Димаш Кудайберген отметил, что главным признанием для артиста остается поддержка народа.

"Для артиста высшая награда – это признание и поддержка народа. Эту награду я воспринимаю как важный жест, который указывает на укрепление дипломатических отношений между нашими странами. Я воспринимаю эту награду не как личную, а как знак уважения и почета, оказанный всему казахскому народу".Димаш Кудайберген

В День благодарности родители Димаша Кудайбергена записали видеообращение для казахстанцев и фанатов сына.

