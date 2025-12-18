Кайрат Нуртас, наконец, раскрыл, зачем носит очки

Дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса, Алау, разместила в соцсетях новое видео с участием знаменитого отца, сообщает Zakon.kz.

В начале видео Алау спросила папу, зачем он надел очки.

"Потому что я красивый в очках", – честно ответил артист.

После этого дочь задала отцу ряд необычных вопросов, начинавшихся с фразы:

"Вы бы отказались от меня, если бы..."

Первый вопрос был об учебе. Кайрат Нуртас ответил: "Нет". Певец признался, что не отказался бы от дочери, если бы она всю жизнь жила бы с ними, своими родителями.

Также прозвучал вопрос: "Вы бы отказались от меня, если бы я вышла замуж в 18?".

"Отказались. Тебе учиться надо. Тебе надо выше плавать…", – возмутился отец.

Подписчики оценили подобный формат видео:

Кайрат папа, ты очень красивый для своей семьи, для своих деток.

Самый лучший отец.

Ранее Кайрат Нуртас исполнил мечту 70-летней поклонницы.