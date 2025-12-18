Кайрат Нуртас, наконец, раскрыл, зачем носит очки
Фото: Instagram/kair_n
Дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса, Алау, разместила в соцсетях новое видео с участием знаменитого отца, сообщает Zakon.kz.
В начале видео Алау спросила папу, зачем он надел очки.
"Потому что я красивый в очках", – честно ответил артист.
После этого дочь задала отцу ряд необычных вопросов, начинавшихся с фразы:
"Вы бы отказались от меня, если бы..."
Первый вопрос был об учебе. Кайрат Нуртас ответил: "Нет". Певец признался, что не отказался бы от дочери, если бы она всю жизнь жила бы с ними, своими родителями.
Также прозвучал вопрос: "Вы бы отказались от меня, если бы я вышла замуж в 18?".
"Отказались. Тебе учиться надо. Тебе надо выше плавать…", – возмутился отец.
Подписчики оценили подобный формат видео:
- Кайрат папа, ты очень красивый для своей семьи, для своих деток.
- Самый лучший отец.
Ранее Кайрат Нуртас исполнил мечту 70-летней поклонницы.
