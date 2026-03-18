"Это обнаженные чувства": Макпал Исабекова после объявления о разводе дала обещание фанатам

Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Исабекова обратилась к своим поклонникам на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В Strories исполнительница хита "Ноябрь" поблагодарила свою аудиторию за поддержку.

"Друзья мои, спасибо за поддержку, благодарю за теплые слова. Все хорошо, шукір. Эта песня – музыка моей души, это обнаженные чувства. Я впервые дала себе позволение прожить их прилюдно", – написала Исабекова 16 марта 2026 года.

Также Макпал высказалась по поводу слез в одном из последних видео, которое было снято на новую песню "Оңалдың" ("Ты оправился"). В ролике артистка дала волю своим чувствам и прослезилась. Это обеспокоило ее фанатов.

"Обещаю, плакать больше не буду. Скоро будем танцевать, буйырса. Что еще я могу вам пообещать? Я обещаю вам много новой музыки впереди, обещаю вас удивлять, вдохновлять, лечить своими песнями, дарить любовь и тепло, потому что все это я получаю от вас", – заявила Исабекова.

Фото: Instagram/makosyai

Обращаясь к поклонникам, певица также пообещала приумножать их любовь и веру.

7 марта 2026 года вышло интервью, в котором Макпал Исабекова неожиданно заявила, что развелась с мужем более года назад. 9 марта певица порадовала своих фанатов выходом нового клипа на песню "Оңалдың" ("Ты оправился"). Признание о разводе, слова песни и клип тронули поклонников 41-летней артистки, которые поздравили своего кумира с возвращением и пожелали ей успехов.