Культура и шоу-бизнес

"Где Баян?": фото Турсена Алагузова с моделью стало поводом для шуток в Казнете

Турсен и Баян Алагузовы, семья, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 09:32 Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов опубликовал в Instagram фотографию с моделью, предположительно сделанную на одном из показов. В подписи к снимку он ограничился эмодзи – цветком и смущенным смайликом, сообщает Zakon.kz

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков.

Комментаторы шутливо отнеслись к снимку, отметив, что Баян может не на шутку рассердиться.

  • Что случилось с Баян?
  • Где Баян?
  • Ей далеко до Баян.
  • Хороший загар у Баян.
  • Кажется, мы вас видим в последний раз!
  • Очень красивая девушка!
  • Да ладно вам. Сама Баян и фотографировала, – пишут другие.

Стоит уточнить, что Алагузов достаточно часто делится кадрами с женой, восхищаясь ее красотой и признаваясь в любви.

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 09:32
Турсен Алагузов раскрыл секреты гармоничных отношений с Баян Алагузовой

Ранее мы рассказали, что 37-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Дэвлин связали себя узами брака в Ватикане. Пара вместе уже более 17 лет и воспитывает четверых детей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
