"Где Баян?": фото Турсена Алагузова с моделью стало поводом для шуток в Казнете
Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов опубликовал в Instagram фотографию с моделью, предположительно сделанную на одном из показов. В подписи к снимку он ограничился эмодзи – цветком и смущенным смайликом, сообщает Zakon.kz
Публикация вызвала активную реакцию подписчиков.
Комментаторы шутливо отнеслись к снимку, отметив, что Баян может не на шутку рассердиться.
- Что случилось с Баян?
- Где Баян?
- Ей далеко до Баян.
- Хороший загар у Баян.
- Кажется, мы вас видим в последний раз!
- Очень красивая девушка!
- Да ладно вам. Сама Баян и фотографировала, – пишут другие.
Стоит уточнить, что Алагузов достаточно часто делится кадрами с женой, восхищаясь ее красотой и признаваясь в любви.
Ранее мы рассказали, что 37-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Дэвлин связали себя узами брака в Ватикане. Пара вместе уже более 17 лет и воспитывает четверых детей.
