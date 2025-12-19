"Где Баян?": фото Турсена Алагузова с моделью стало поводом для шуток в Казнете

Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов опубликовал в Instagram фотографию с моделью, предположительно сделанную на одном из показов. В подписи к снимку он ограничился эмодзи – цветком и смущенным смайликом, сообщает Zakon.kz

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков.

Комментаторы шутливо отнеслись к снимку, отметив, что Баян может не на шутку рассердиться.

Что случилось с Баян?

Где Баян?

Ей далеко до Баян.

Хороший загар у Баян.

Кажется, мы вас видим в последний раз!

Очень красивая девушка!

Да ладно вам. Сама Баян и фотографировала, – пишут другие.

Стоит уточнить, что Алагузов достаточно часто делится кадрами с женой, восхищаясь ее красотой и признаваясь в любви.

