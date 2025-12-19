#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Архитекторы разъяснили, почему Казгосцирк нуждается в модернизации

Архитекторы разъяснили, почему Казгосцирк нуждается в модернизации, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 16:00
В акимате Алматы разъяснили необходимость модернизации Казахского государственного цирка – здания, включенного в государственный список памятников истории и культуры.

Объект построен в 1962-1972 годах, рассчитан на 2160 зрителей, а последний капитальный ремонт здесь проводился более десяти лет назад.

Как отметил директор цирка Максат Жаиков, учреждению требуется комплексная модернизация, а не "точечный ремонт": устаревшие инженерные системы и большие теплопотери создают дискомфорт, особенно зимой, в том числе на детских новогодних представлениях, когда зрителям важно находиться в теплом фойе. По его словам, часть оборудования выработала ресурс, и сегодня фактически работает лишь один агрегат, мощности которого недостаточно.

Необходимость реконструкции подтверждает и проверка Управления строительства Алматы: специалисты выявили скрытые дефекты инженерных сетей, кровли и конструкций.

При этом, подчеркивают в акимате, исторический облик цирка будет полностью сохранен: фасад, декоративные элементы и уникальные материалы останутся без изменений, включая оригинальное напольное покрытие в фойе. Работы планируют сосредоточить на обновлении коммуникаций, а также замене окон, дверей и кровли. Отдельный блок предусмотрен с учетом специфики объекта – модернизация помещений для содержания животных.

Казахский государственный цирк стал одним из первых объектов, о которых рассказали в новой программе Almaty TV "Архитектор" – просветительском проекте об урбанистике, модернизации городской среды и сохранении архитектурного наследия Алматы.

Полный выпуск доступен на YouTube

Айсулу Омарова
