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Право

В Казахстане расширят государственный список памятников

В Казахстане расширят государственный список памятников, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 15:27 Фото: акимат Жамбылской области
Министерство культуры и информации подготовило изменения и дополнения в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Алматы в список памятников градостроительства и архитектуры внесли жилой дом по проспекту Макатаева, 20 – бывщий дом купца Филиппова), 1901 год.

Всего в Алматы 34 памятника истории и культуры (26 – градостроительства и архитектуры, 8 – сооружение монументального искусства).

В других регионах Казахстана в список также внесли новые объекты.

Кокшетау

  • Памятник Абылай хану (сооружение монументального искусства).

Алматинская область

  • Городище Кастек, IX-XIII вв. (археология).
  • Курганный могильник Иссык до н.э. V-III вв. (археология).

Мангистауская область

  • Некрополь, подземная мечеть, урочище Султан-упи, X-XIX века.
  • Поселение Кетиккала, XIV в. (археология).
  • Городище Кызылкала, урочище Акмыш, X – XVII века (археология).
  • Мавзолей Коккумбет, II половина ХIV века (градостроительство и архитектура).
  • Караван-сарай Коскудык, XIV век (археология).

Туркестанская область

  • Археологический комплекс "Арпаозен", XVIII-XIX гг. (археология).

Усть-Каменогорск

  • Здание музея искусств, 1914 г. (памятник градостроительства и архитектуры). 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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