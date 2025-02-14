В Казахстане расширят государственный список памятников
Фото: акимат Жамбылской области
Министерство культуры и информации подготовило изменения и дополнения в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
В частности, в Алматы в список памятников градостроительства и архитектуры внесли жилой дом по проспекту Макатаева, 20 – бывщий дом купца Филиппова), 1901 год.
Всего в Алматы 34 памятника истории и культуры (26 – градостроительства и архитектуры, 8 – сооружение монументального искусства).
В других регионах Казахстана в список также внесли новые объекты.
Кокшетау
- Памятник Абылай хану (сооружение монументального искусства).
Алматинская область
- Городище Кастек, IX-XIII вв. (археология).
- Курганный могильник Иссык до н.э. V-III вв. (археология).
Мангистауская область
- Некрополь, подземная мечеть, урочище Султан-упи, X-XIX века.
- Поселение Кетиккала, XIV в. (археология).
- Городище Кызылкала, урочище Акмыш, X – XVII века (археология).
- Мавзолей Коккумбет, II половина ХIV века (градостроительство и архитектура).
- Караван-сарай Коскудык, XIV век (археология).
Туркестанская область
- Археологический комплекс "Арпаозен", XVIII-XIX гг. (археология).
Усть-Каменогорск
- Здание музея искусств, 1914 г. (памятник градостроительства и архитектуры).
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта.
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