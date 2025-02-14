В Казахстане расширят государственный список памятников

Министерство культуры и информации подготовило изменения и дополнения в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Алматы в список памятников градостроительства и архитектуры внесли жилой дом по проспекту Макатаева, 20 – бывщий дом купца Филиппова), 1901 год.

Всего в Алматы 34 памятника истории и культуры (26 – градостроительства и архитектуры, 8 – сооружение монументального искусства).

В других регионах Казахстана в список также внесли новые объекты.

Кокшетау

Памятник Абылай хану (сооружение монументального искусства).

Алматинская область

Городище Кастек, IX-XIII вв. (археология).

Курганный могильник Иссык до н.э. V-III вв. (археология).

Мангистауская область

Некрополь, подземная мечеть, урочище Султан-упи, X-XIX века.

Поселение Кетиккала, XIV в. (археология).

Городище Кызылкала, урочище Акмыш, X – XVII века (археология).

Мавзолей Коккумбет, II половина ХIV века (градостроительство и архитектура).

Караван-сарай Коскудык, XIV век (археология).

Туркестанская область

Археологический комплекс "Арпаозен", XVIII-XIX гг. (археология).

Усть-Каменогорск

Здание музея искусств, 1914 г. (памятник градостроительства и архитектуры).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта.