#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
522.49
547.88
5.06
События

Токаев поздравил Бибигуль Тулегенову с 95-летием

Токаев поздравил Бибигуль Тулегенову с 95-летием, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 21:36 Фото: gov.kz
В день рождения легендарной оперной певицы Бибигуль Тулегеновой аким города Алматы Ерболат Досаев зачитал поздравительное письмо от имени президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства культуры и информации РК, в своем письме глава государства подчеркнул уникальность и выдающийся вклад БибигульТулегеновой в развитие национальной культуры Казахстана, отметив, что ее творчество вдохновляет поколения и служит символом гордости.

"Долгий и плодотворный творческий путь возвел вас на вершины признания. Вы оставили богатое наследие в золотом фонде нашей страны и воспитали талантливых, достойных учеников. Ваш огромный труд отмечен высокими государственными наградами, почетными званиями и особенными знаками отличия, что является признанием ваших заслуг", – сказано в поздравлении главы государства.

В свою очередь Бибигуль Тулегенова выразила слова благодарности за теплые пожелания и поздравила всех казахстанцев с Днем Независимости.

21 декабря в 15:00 во Дворце Республики состоится торжественный концерт в честь 95-летия Бибигуль Тулегеновой.

В программе прозвучат величайшие произведения классической и казахской музыки в исполнении выдающихся артистов, для которых творчество Бибигуль Ахметовны стало вдохновением и путеводной звездой.

Отметим, в рамках юбилея легендарной певицы по Казахстану проведено порядка 150 мероприятий: концерты, выставки, музыкальные вечера, круглые столы и конференции.

В этом году народной артистке, кавалеру ордена "Отан" исполняется 95 лет. 

Ранее алматинские военнослужащие с почестями поздравили Бибигуль Тулегенову с юбилеем. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
События
20:46, Сегодня
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
В трех регионах Казахстана ограничено движение транспорта из-за непогоды
События
19:35, Сегодня
В трех регионах Казахстана ограничено движение транспорта из-за непогоды
Трансформация библиотек: в ЗКО открылись первые комьюнити-центры Jaña klub
События
18:22, Сегодня
Трансформация библиотек: в ЗКО открылись первые комьюнити-центры Jaña klub
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: