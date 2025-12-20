Закулисье и прогулки по Риге: Раушан Кудайберген очаровала подписчиков
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Младшая сестра Димаша Кудайбергена разместила серию кадров с гастролей, проходивших в Риге. Раушан показала немного закулисья и прогулок по городу, сообщает Zakon.kz.
В описании к публикации идет лаконичная надпись: Рига, Латвия.
Впрочем, это не помешало комментаторам оставить восторженные отзывы после просмотра.
- Естественная красота и нежность.
- Чудесная Раушан! Мы невероятно счастливы, что вы практически всей любимой нашей семьей приехали к нам в рождественскую Ригу с потрясающим шоу Stranger.
- Вау! Хорошие фото, дорогая. Спасибо, что поделились.
- Раушан умница, красавица!
- Милая Раушан, от твоей красоты просто невозможно оторваться!
Ранее мы рассказывали, что дочь Динары Сатжан дебютировала на сцене "Астана Балет" в постановке "Щелкунчик".
