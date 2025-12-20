#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Закулисье и прогулки по Риге: Раушан Кудайберген очаровала подписчиков

Раушан Кудайберген, сестра, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 11:53 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Младшая сестра Димаша Кудайбергена разместила серию кадров с гастролей, проходивших в Риге. Раушан показала немного закулисья и прогулок по городу, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации идет лаконичная надпись: Рига, Латвия.

Впрочем, это не помешало комментаторам оставить восторженные отзывы после просмотра.

  • Естественная красота и нежность.
  • Чудесная Раушан! Мы невероятно счастливы, что вы практически всей любимой нашей семьей приехали к нам в рождественскую Ригу с потрясающим шоу Stranger.
  • Вау! Хорошие фото, дорогая. Спасибо, что поделились.
  • Раушан умница, красавица!
  • Милая Раушан, от твоей красоты просто невозможно оторваться!

Ранее мы рассказывали, что дочь Динары Сатжан дебютировала на сцене "Астана Балет" в постановке "Щелкунчик".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Живите долго!": Раушан Кудайберген опубликовала послание родителям
09:26, 09 декабря 2025
"Живите долго!": Раушан Кудайберген опубликовала послание родителям
Фанаты назвали Испанию "вторым домом" для сестренки Димаша Кудайбергена
10:18, 25 ноября 2025
Фанаты назвали Испанию "вторым домом" для сестренки Димаша Кудайбергена
Сестра Димаша Кудайбергена детально показала свадебный образ и восхитила фанатов
23:09, 07 августа 2025
Сестра Димаша Кудайбергена детально показала свадебный образ и восхитила фанатов
