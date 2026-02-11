Раушан Кудайберген опровергла слухи о муже и показала романтичные кадры из Катара

24-летняя казахстанская предпринимательница Раушан Кудайберген раскрыла, на сколько лет старше своего мужа – актера Ермахана Аймахана. Также супруги опубликовали в Instagram романтичные кадры из Катара, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 11 февраля 2026 года, единственная сестренка Димаша Кудайбергена показала в Stories свидетельство о заключении брака. Из него следует, что разница в возрасте пары всего один год.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

"Между нами не 15 лет. Он мой ровесник", – ответила на слухи из Сети Раушан.

Также они с мужем поделились романтичными фотографиями, сделанными в Катаре.

Поклонники Раушан и Ермахана сравнили их с Жибек и Толеген, а также с Ромео и Джульеттой. Паре пожелали счастья и вечной любви:

"Берегите любовь".

"Вы как Ромео и Джульетта".

"Ермахан, Раушан, будьте счастливы".

"Желаю вам вечной любви и счастья!"

"Самое прекрасное в мире – это любовь".

"Уау, как красиво! Вы современные Жибек и Толеген".

"Самая красивая и особенная пара. Желаю вам счастья".

Ранее сообщалось, что Раушан Кудайберген повезла национальную кухню в Катар.