Культура и шоу-бизнес

Раушан Кудайберген опровергла слухи о муже и показала романтичные кадры из Катара

Раушан Кудайберген, Ермахан Аймахан, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 18:07 Фото: Instagram/ermaxan_aymaxan
24-летняя казахстанская предпринимательница Раушан Кудайберген раскрыла, на сколько лет старше своего мужа – актера Ермахана Аймахана. Также супруги опубликовали в Instagram романтичные кадры из Катара, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 11 февраля 2026 года, единственная сестренка Димаша Кудайбергена показала в Stories свидетельство о заключении брака. Из него следует, что разница в возрасте пары всего один год.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

"Между нами не 15 лет. Он мой ровесник", – ответила на слухи из Сети Раушан.

Также они с мужем поделились романтичными фотографиями, сделанными в Катаре.

Поклонники Раушан и Ермахана сравнили их с Жибек и Толеген, а также с Ромео и Джульеттой. Паре пожелали счастья и вечной любви:

  • "Берегите любовь".
  • "Вы как Ромео и Джульетта".
  • "Ермахан, Раушан, будьте счастливы".
  • "Желаю вам вечной любви и счастья!"
  • "Самое прекрасное в мире – это любовь".
  • "Уау, как красиво! Вы современные Жибек и Толеген".
  • "Самая красивая и особенная пара. Желаю вам счастья".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 18:07
Как сестренка Димаша угощала высоких гостей в Катаре блюдами казахской кухни

Ранее сообщалось, что Раушан Кудайберген повезла национальную кухню в Катар.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
