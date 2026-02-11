Раушан Кудайберген опровергла слухи о муже и показала романтичные кадры из Катара
Фото: Instagram/ermaxan_aymaxan
24-летняя казахстанская предпринимательница Раушан Кудайберген раскрыла, на сколько лет старше своего мужа – актера Ермахана Аймахана. Также супруги опубликовали в Instagram романтичные кадры из Катара, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 11 февраля 2026 года, единственная сестренка Димаша Кудайбергена показала в Stories свидетельство о заключении брака. Из него следует, что разница в возрасте пары всего один год.
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
"Между нами не 15 лет. Он мой ровесник", – ответила на слухи из Сети Раушан.
Также они с мужем поделились романтичными фотографиями, сделанными в Катаре.
Поклонники Раушан и Ермахана сравнили их с Жибек и Толеген, а также с Ромео и Джульеттой. Паре пожелали счастья и вечной любви:
- "Берегите любовь".
- "Вы как Ромео и Джульетта".
- "Ермахан, Раушан, будьте счастливы".
- "Желаю вам вечной любви и счастья!"
- "Самое прекрасное в мире – это любовь".
- "Уау, как красиво! Вы современные Жибек и Толеген".
- "Самая красивая и особенная пара. Желаю вам счастья".
Ранее сообщалось, что Раушан Кудайберген повезла национальную кухню в Катар.
