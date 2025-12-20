Раньше была ни рыба ни мясо: Алсу рассказала об оценке друга

Российская певица Алсу 20 декабря поделилась в Instagram личными размышлениями о внутренних изменениях, которые, по ее словам, стали заметны окружающим, сообщает Zakon.kz.

Поводом для откровенного поста стало высказывание одного из друзей артистки. По словам Алсу, он отметил, что раньше она была "ни рыба ни мясо", а теперь – "настоящая женщина". Певица призналась, что сначала эти слова ее удивили, однако позже заставили задуматься.

"Я, конечно, слегка опешила. Но потом задумалась и даже улыбнулась. В последнее время мне все чаще говорят, что от меня исходит женская энергия. Раньше я такого о себе не слышала – и задумалась, что во мне изменилось. И вот, что поняла. Женская энергия проявляется, когда появляется любовь к себе: к своему телу, своей внешности, своим особенностям. Когда приходит принятие – без борьбы, без критики, без сравнений. Когда начинаешь изучать свой внутренний мир и лучше понимать свои чувства. Когда становишься уверенной в себе. И когда в жизни появляются новые знания и духовный рост, энергия становится спокойнее, глубже, теплее", – написала Алсу под постом.

По ее мнению, люди почувствовали, что в ней стало больше света и гармонии внутри.

