Бывший муж Кэти Перри резко высказался о ее романе с экс-премьером Канады

Бывший муж Кэти Перри – актер и комик Рассел Брэнд – публично раскритиковал ее новые отношения с Джастин Трюдо, признавшись при этом, что до сих пор испытывает чувства к певице, сообщает Zakon.kz.

В начале декабря Перри впервые официально подтвердила роман с Трюдо, опубликовав совместные фотографии в соцсетях. Этот шаг вызвал бурную реакцию – как со стороны поклонников, так и среди близкого окружения звезды. Одним из самых резких критиков оказался именно Брэнд.

Выступая на мероприятии Turning Point USA AmericaFest в Финиксе (штат Аризона), актер неожиданно позволил себе эмоциональный выпад в адрес бывшего премьер-министра Канады. В интервью The Daily Beast он заявил, что по-прежнему любит Перри и потому не может спокойно воспринимать ее выбор.

"Я был женат на Кэти. И я все еще люблю ее. Я нормально относился к Орландо Блуму. Но Джастин Трюдо?! Да ладно. Не ставь меня в один ряд с этим парнем", – сказал Брэнд.

Рассел Брэнд и Кэти Перри поженились в октябре 2010 года на закрытой церемонии в Индии. Их брак продлился чуть больше года – в декабре 2011-го актер подал на развод, указав причиной "непримиримые разногласия". По данным инсайдеров, ключевую роль сыграла ревность и напряжение, вызванное звездным образом жизни певицы. Позже Брэнд признавался, что сожалел о расставании.

После развода у Перри были длительные отношения с актером Орландо Блум. В 2019 году он сделал ей предложение, однако до свадьбы дело так и не дошло. Пара рассталась весной этого года. Сейчас их связывает совместное воспитание дочери Дейзи, которой исполнилось пять лет.

А ранее Арман Давлетяров рассказал, что думает о Валерии и Иосифе Пригожине.

