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Культура и шоу-бизнес

Алсу рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Не могу даже говорить: Алсу отменила концерт из-за проблем со здоровьем, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 01:53 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу внезапно заболела, об этом она рассказала 16 декабря на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артистка даже вынуждена перенести концерт, который должен был пройти 17 декабря в Московском международном доме музыки (ММДМ), из-за проблем со здоровьем.

"Дорогой и любимый зритель, к моему большому сожалению, я вынуждена перенести концерт по состоянию здоровья. Не могу сейчас даже говорить, не то чтобы петь", — написала артистка, добавив, что очень ждала встречи с поклонниками, но обстоятельства заставили внести коррективы.

Концерт перенесен на 18 февраля 2025 года, все купленные билеты будут действительны на новую дату.

Алсу извинилась перед поклонниками и выразила надежду на их понимание. "Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы", — заключила певица.

Ранее Алсу представила на суд общественности совместные снимки c предпринимателем Эмином Агаларовым (Emin). 

Айсулу Омарова
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