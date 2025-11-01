#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова показала, где прошло детство ее мужа

Продюсер и ее муж, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 03:59 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер Баян Алагузова и ее супруг и Турсен Алагузов посетили Актобе. Об этом блогер рассказала в своих Instagram-stories, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео Баян засняла дом, Тургенева 100/3. Оказалось, что именно там провел детство ее муж. Она также опубликовала снимок с мужем рядом с его домом детства.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Мы приехали в Актобе почтить память предков, а также Турсену захотелось приехать в детский двор. Вот он мне рассказывает, как он тут играл с детьми, где его окна, в общем, тянет на малую родину всех нас. А дальше мы едем на мою родину, в Уральск", – сказала продюсер.

Когда Баян спросила, что чувствует Турсен, находясь в родном дворе, он ответил: "Ностальгию".

Ранее мы писали о том, что Мелания Трамп оделась на Хэллоуин женщиной, довольной семейной жизнью и любящей чужих детей.

Аксинья Титова
