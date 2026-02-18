Муж Баян Алагузовой рассказал, каково быть папой девочек

Казахстанский бизнесмен и муж известной продюсера Баян Алагузовой Турсен Алагузов поделился с подписчиками в соцсетях, каково это быть отцом девочек, сообщает Zakon.kz.

Вместе знаменитая пара воспитывает двух дочерей – Алису и Алму, родившихся в 2024 году. По словам предпринимателя, хорошее отцовство – это не про одни эмоции.

"Воспитание девушки – это миссия, а не ответственность. Мы не растим красивую девушку, мы воспитываем воспитанную женщину. Потому что одна девушка – будущее одной династии", – написал Алагузов под фото на пляже во время семейного отпуска.

Фолловеры поддержали размышления знаменитого отца.

