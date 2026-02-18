#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Культура и шоу-бизнес

Муж Баян Алагузовой рассказал, каково быть папой девочек

Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 04:59 Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Казахстанский бизнесмен и муж известной продюсера Баян Алагузовой Турсен Алагузов поделился с подписчиками в соцсетях, каково это быть отцом девочек, сообщает Zakon.kz.

Вместе знаменитая пара воспитывает двух дочерей – Алису и Алму, родившихся в 2024 году. По словам предпринимателя, хорошее отцовство – это не про одни эмоции.

"Воспитание девушки – это миссия, а не ответственность. Мы не растим красивую девушку, мы воспитываем воспитанную женщину. Потому что одна девушка – будущее одной династии", – написал Алагузов под фото на пляже во время семейного отпуска.

Фолловеры поддержали размышления знаменитого отца.

Ранее мы писали о том, что дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
18:08, 25 января 2024
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Баян Алагузова показала детское фото мужа
18:36, 04 июня 2025
Баян Алагузова показала детское фото мужа
Новые фото Турсена и Баян Алагузовых умилили Казнет
23:28, 15 декабря 2025
Новые фото Турсена и Баян Алагузовых умилили Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам, подписывай контракт: непобеждённый боец UFC обратился к Махачеву
06:23, Сегодня
Ислам, подписывай контракт: непобеждённый боец UFC обратился к Махачеву
Аружан Сагандыкова вылетела в первом круге турнира в Египте
05:40, Сегодня
Аружан Сагандыкова вылетела в первом круге турнира в Египте
Два очка набрал форвард сборной Казахстана в матче европейского чемпионата
05:28, Сегодня
Два очка набрал форвард сборной Казахстана в матче европейского чемпионата
Медальный зачёт Олимпиады-2026 по итогам 18 февраля
04:59, 19 февраля 2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026 по итогам 18 февраля
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: