Муж Баян Алагузовой рассказал, каково быть папой девочек
Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Казахстанский бизнесмен и муж известной продюсера Баян Алагузовой Турсен Алагузов поделился с подписчиками в соцсетях, каково это быть отцом девочек, сообщает Zakon.kz.
Вместе знаменитая пара воспитывает двух дочерей – Алису и Алму, родившихся в 2024 году. По словам предпринимателя, хорошее отцовство – это не про одни эмоции.
"Воспитание девушки – это миссия, а не ответственность. Мы не растим красивую девушку, мы воспитываем воспитанную женщину. Потому что одна девушка – будущее одной династии", – написал Алагузов под фото на пляже во время семейного отпуска.
Фолловеры поддержали размышления знаменитого отца.
Ранее мы писали о том, что дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript