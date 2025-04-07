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Культура и шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске обратилась к 12-летнему племяннику

Сестра Жанны Фриске обратилась к 12-летнему племяннику, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 13:54 Фото: Instagram/seregina_kate
38-летняя сестра российской эстрадной певицы Жанны Фриске опубликовала в своем Instagram видео из фотографий единственного племянника. Под ним Наталья оставила трогательное обращение, сообщает Zakon.kz.

А все дело в том, что сегодня, 7 апреля 2025 года, Платону исполняется 12 лет.

"Платон, привет! Это твоя тетя! Сегодня для нас особенный день – твой день рождения! Сложно поверить, что с тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло так много времени. Вспоминаю, как ты был маленьким, а теперь уже взрослый парень! Бабушка и дедушка каждый день думают о тебе. Они очень ждут встречи и гордятся тем, какой ты стал. Не забудь, у тебя есть маленькая сестренка, которая знает, что у нее есть старший брат, и мечтает с тобой пообщаться. Мы все очень любим тебя и надеемся, что сможем наверстать упущенное время, когда ты приедешь к нам в гости. Мы готовим для тебя много сюрпризов и, конечно, минуты счастья и радости!" – написала Наталья Фриске.

Она пожелала имениннику крепкого здоровья и верных друзей рядом.

"Чтобы все твои мечты сбывались, а жизнь была полной ярких событий. Помни, что мы всегда с тобой и ждем тебя с нетерпением! С любовью твоя тетя!" – заключила сестра Жанны Фриске.

Послание тети к племяннику тронуло поклонников Натальи. Они надеются, что когда-нибудь семья воссоединится. Многие из них заметили, что Платон очень сильно похож на свою маму:

  • "Такой взрослый".
  • "Какой красавчик".
  • "Копия Жаннуси. С днем рождения! Пусть он поскорее к вам придет".
  • "Трогательно, он обязательно придет в гости. Справедливость восторжествует".
  • "Он такой хороший мальчик, самое главное – чтобы был счастлив. Очень похож на Жанночку".
  • "Как на маму похож. Обязательно прочитает и придет к бабушке и дедушке. Счастья тебе, малыш".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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