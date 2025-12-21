Катя Лель призвала излучать любовь во время нашествия инопланетян в 2026 году

Известная певица Катя Лель предупредила людей о нашествии инопланетян, которое якобы планируется в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В беседе с POPCAKE он отметила, что не стоит бояться пришельцев и нужно расслабиться. Артистка посоветовала излучать любовь и принять помощь инопланетян с благодарностью, чтобы Вселенная сопутствовала человечеству.

"Нам не нужно ничего страшного, а нам нужна осознанность и расширение сознания. Нам нужна помощь вселенских сил. И нам нужно добро. Они обязательно нам помогут", – заявила певица.

Катя Лель давно увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, ранее артистка говорила о том, что видела НЛО в центре Москвы и даже предоставила доказательства.