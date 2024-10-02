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Катя Лель раскрыла планы инопланетян насчет человечества

Катя Лель раскрыла планы инопланетян насчет человечества, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 07:37 Фото: Instagram/katyalelofficial
В теме межпланетного общения российская певица Катя Лель настоящий эксперт. На премьере нового сериала "Подростки в космосе" она рассказала, какого контакта с инопланетными цивилизациями нам стоит ждать, сообщает Zakon.kz.

По информации Super, Лель тоже решила пофантазировать о будущем человеческой расы, если они загрязнят планету настолько, что здесь невозможно будет жить.

"Я думаю, высшие цивилизации будут делать все для того, чтобы нас сначала спасти, по возможности, в этом земном воплощении. Но если это будет уже верх загрязнения, я думаю, нас будут перемещать", – с уверенностью заключила певица.

В ответ на это заявление поклонники звезды выразили надежду, что так и будет.

Ранее 48-летняя английская актриса Кейт Уинслет рассказала, где и как снимали сцену из "Титаника", в которой показаны последние минуты жизни героя Леонардо ДиКаприо Джека.

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