Валерий Меладзе и его сын Лука вместе выступили на сцене

На днях в Испании Лука Меладзе впервые выступил на сцене с отцом Валерием Меладзе, сообщает Zakon.kz.

Семейной радостью поделилась Альбина Джанабаева. По словам Альбины, мальчик давно к этому готовился. Оказалось, что Лука с детства увлекается музыкой.

Это событие стало настоящей сенсацией для поклонников семейства Меладзе, поскольку Лука, хоть и не раз сопровождал отца на различных мероприятиях, никогда не выступал с ним в качестве партнера на сцене. Момент стал важным не только для поклонников музыки, но и для самого Валерия Меладзе, который давно мечтал о таком совместном выступлении с сыном. Для Луки, который еще только начинает свою карьеру в музыке, это был значимый шаг в мире шоу-бизнеса.

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