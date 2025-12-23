Как Димаш Кудайберген и молодое поколение музыкантов Казахстана покорили мир в 2025 году

2025 год стал для казахстанского искусства годом мирового признания. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации страны.

Так, одним из ярких событий стал сольный концерт Димаша Кудайбергена на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке – одной из самых престижных площадок мира. Этот концерт собрал многотысячную аудиторию и стал крупнейшим международным успехом исполнителя за последние годы.

Кроме того, год принес большие победы и молодым казахстанским артистам на крупнейших музыкальных конкурсах мира:

Ержан Максим – Гран-при Sanremo Best Song-2025 (Дубай);

Александр Лим – Гран-при XXI конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2025" (Казань);

Алмагуль Батталиева – Гран-при XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар";

Группа El Voice – Гран-при международного фестиваля "Soldier’s Envelope-2025" (Ставрополь);

Мирас Нагашыбай (ученик 7-го класса, с. Кайназар, Жамбылская обл.) – победитель XXIII Международного детского конкурса "Витебск";

Жасмин Тузелова – финалистка шоу "Голос.Дети" (Россия);

Ернар Садирбаев (Amre) – финалист конкурса "Интервидение-2025" (Москва).

"Хочу поблагодарить страну за доверие. Для любого молодого артиста важно чувствовать поддержку, и она заметно меняет творческую среду: появляется смелость, уверенность и желание создавать значимые проекты. Со своей стороны я буду продолжать прославлять Казахстан", – отметил Ернар Садирбаев.

