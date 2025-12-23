#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Как Димаш Кудайберген и молодое поколение музыкантов Казахстана покорили мир в 2025 году

артист на сцене, слушатели, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:32 Фото: pixabay
2025 год стал для казахстанского искусства годом мирового признания. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации страны.

Так, одним из ярких событий стал сольный концерт Димаша Кудайбергена на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке – одной из самых престижных площадок мира. Этот концерт собрал многотысячную аудиторию и стал крупнейшим международным успехом исполнителя за последние годы.

фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:32
Как прошел грандиозный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке – впечатляющие фото

Кроме того, год принес большие победы и молодым казахстанским артистам на крупнейших музыкальных конкурсах мира:

  • Ержан Максим – Гран-при Sanremo Best Song-2025 (Дубай);
  • Александр Лим – Гран-при XXI конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2025" (Казань);
  • Алмагуль Батталиева – Гран-при XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар";
  • Группа El Voice – Гран-при международного фестиваля "Soldier’s Envelope-2025" (Ставрополь);
  • Мирас Нагашыбай (ученик 7-го класса, с. Кайназар, Жамбылская обл.) – победитель XXIII Международного детского конкурса "Витебск";
  • Жасмин Тузелова – финалистка шоу "Голос.Дети" (Россия);
  • Ернар Садирбаев (Amre) – финалист конкурса "Интервидение-2025" (Москва).
"Хочу поблагодарить страну за доверие. Для любого молодого артиста важно чувствовать поддержку, и она заметно меняет творческую среду: появляется смелость, уверенность и желание создавать значимые проекты. Со своей стороны я буду продолжать прославлять Казахстан", – отметил Ернар Садирбаев.

Немного ранее мы рассказывали, что младшая сестра Димаша Кудайбергена разместила серию кадров с гастролей, проходивших в Риге. Раушан показала немного закулисья и прогулок по городу.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
