"Люблю тебя!": Волочкова поблагодарила Шаляпина за поздравления с Мальдив

20 января 2026 года российская балерина Анастасия Волочкова отпраздновала свое 50-летие. Артистку поздравили многочисленные коллеги и друзья, среди которых особое внимание привлек певец Прохор Шаляпин, сообщает Zakon.kz.

Финалист проекта "Фабрика звезд-6" опубликовал совместную фотографию со знаменитостью, пожелав артистке бесконечного счастья.

"С юбилеем! Ты – невероятная, масштабная, грандиозная, при этом женственная, ранимая и очень добрая! Желаю тебе творческих, новых вершин!" Прохор Шаляпин

Именинница ответила в комментариях, поблагодарив друга:

"Прохор, дорогой, спасибо тебе! Люблю тебя и дорожу!"

Cудя по социальным сетям, Шаляпин отдыхает на Мальдивских островах.

Так, Шаляпин под одной из публикаций уточнил: "Куда не глянь – везде благодать".

