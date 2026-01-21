#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Люблю тебя!": Волочкова поблагодарила Шаляпина за поздравления с Мальдив

Прохор Шаляпин, артист, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 12:39 Фото: Instagram/shalyapin_official
20 января 2026 года российская балерина Анастасия Волочкова отпраздновала свое 50-летие. Артистку поздравили многочисленные коллеги и друзья, среди которых особое внимание привлек певец Прохор Шаляпин, сообщает Zakon.kz.

Финалист проекта "Фабрика звезд-6" опубликовал совместную фотографию со знаменитостью, пожелав артистке бесконечного счастья.

"С юбилеем! Ты – невероятная, масштабная, грандиозная, при этом женственная, ранимая и очень добрая! Желаю тебе творческих, новых вершин!"Прохор Шаляпин

Именинница ответила в комментариях, поблагодарив друга:

"Прохор, дорогой, спасибо тебе! Люблю тебя и дорожу!"

Cудя по социальным сетям, Шаляпин отдыхает на Мальдивских островах.

Так, Шаляпин под одной из публикаций уточнил: "Куда не глянь – везде благодать".

Материал по теме


Сколько стоит шпагат Волочковой

Также мы рассказывали, что в соцсетях появился новый флешмоб – публикации с фото и видео, сделанными в 2016 году. К популярному тренду присоединилась и известный казахстанский продюсер Баян Алагузова. Подписчики после просмотра отметили изящность и безупречный стиль знаменитости.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
