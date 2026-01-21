"Люблю тебя!": Волочкова поблагодарила Шаляпина за поздравления с Мальдив
Фото: Instagram/shalyapin_official
20 января 2026 года российская балерина Анастасия Волочкова отпраздновала свое 50-летие. Артистку поздравили многочисленные коллеги и друзья, среди которых особое внимание привлек певец Прохор Шаляпин, сообщает Zakon.kz.
Финалист проекта "Фабрика звезд-6" опубликовал совместную фотографию со знаменитостью, пожелав артистке бесконечного счастья.
"С юбилеем! Ты – невероятная, масштабная, грандиозная, при этом женственная, ранимая и очень добрая! Желаю тебе творческих, новых вершин!"Прохор Шаляпин
Именинница ответила в комментариях, поблагодарив друга:
"Прохор, дорогой, спасибо тебе! Люблю тебя и дорожу!"
Cудя по социальным сетям, Шаляпин отдыхает на Мальдивских островах.
Так, Шаляпин под одной из публикаций уточнил: "Куда не глянь – везде благодать".
