Анастасия Волочкова вернулась в алкогольный "рехаб" и простила давнего обидчика

Осенью на канале "Пятница!" стартовал смелый проект "Звезды под капельницей", в котором российские знаменитости боролись с алкогольной зависимостью. Финальный выпуск обещает зрителям неожиданные повороты, сообщает Zakon.kz.

Анастасия Волочкова и ее друг Никита Джигурда тоже участвовали в проекте, но покинули рехаб уже в первой серии. Если балерина ушла из-за конфликта с блогером Габаром, то актер категорически отказался признавать зависимость. Никиту возмутили слова нарколога, который выявил у него вторую стадию алкоголизма.

Тем не менее, ради финала Волочкова и Джигурда вернулись в проект. Звезды решили проверить, каких успехов добились остальные участники за последние месяцы.

Для наглядности им показали кадры первого выпуска. А ведь старт проекта был бурным – ребята сорвались на вечеринку и выпили приличное количество алкоголя. В итоге каждый проявил себя не с лучшей стороны.

Волочкова постояла за себя и в конфликте с Габаром. Встретив обидчика, балерина вручила ему букет цветов. Так она напомнила о некрасивом поступке, из-за которого покинула проект.

"Я прощаю и не держу зла. Я умею сохранять доброту и человечность в сердце. Понимаю, что, возможно, мы с Сашей (настоящее имя блогера) больше никогда не увидимся, поэтому не считаю нужным носить в себе обиду", – ответила бывшая прима Большого театра.

