Новый образ Анастасии Волочковой вызвал шквал комплиментов

48-летняя российская артистка балета Анастасия Волочкова на днях посетила одно из гламурных мероприятий в новом имидже с длинными волосами. Неожиданно образ заслуженной артистки собрал лишь положительные отзывы среди общественности, сообщает Zakon.kz.

Артистка уточнила, что вручала музыкальную премию. Она разместила на странице в Instagram карусель из фотографий и видео с прошедшего торжества.

Также Волочкова не забыла рассказать про личную жизнь.