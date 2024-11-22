Новый образ Анастасии Волочковой вызвал шквал комплиментов
Фото: Instagram/volochkova_art
48-летняя российская артистка балета Анастасия Волочкова на днях посетила одно из гламурных мероприятий в новом имидже с длинными волосами. Неожиданно образ заслуженной артистки собрал лишь положительные отзывы среди общественности, сообщает Zakon.kz.
Артистка уточнила, что вручала музыкальную премию. Она разместила на странице в Instagram карусель из фотографий и видео с прошедшего торжества.
Также Волочкова не забыла рассказать про личную жизнь.
"У меня в жизни сейчас новые эмоции. Много новых чувств, ощущений, творчества, конечно, тоже. И многое хочется теперь менять…"Анастасия Волочкова
Примечательно, что комментаторы на этот раз оставляют лишь добрые отзывы и слова восхищения. Многие радуются тому, что балерина наконец-то сменила стилиста.
- Настя, пожалуйста, ходите всегда с этой длиной.
- Наконец-то шикарные волосы.
- Держите этого визажиста и никогда его не меняйте.
- Настя, это 100% ваш образ, придерживайтесь его.
- Боже, какая вы, оказывается, красивая женщина.
- Почему вы не сделали это раньше?
Не так давно Волочкова назвала свою самую главную роль в жизни. Она призналась, что нашла себя в материнстве.
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