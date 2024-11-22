Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый образ Анастасии Волочковой вызвал шквал комплиментов

Новый образ Анастасии Волочковой вызвал шквал комплиментов, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:21 Фото: Instagram/volochkova_art
48-летняя российская артистка балета Анастасия Волочкова на днях посетила одно из гламурных мероприятий в новом имидже с длинными волосами. Неожиданно образ заслуженной артистки собрал лишь положительные отзывы среди общественности, сообщает Zakon.kz.

Артистка уточнила, что вручала музыкальную премию. Она разместила на странице в Instagram карусель из фотографий и видео с прошедшего торжества.

Также Волочкова не забыла рассказать про личную жизнь.

"У меня в жизни сейчас новые эмоции. Много новых чувств, ощущений, творчества, конечно, тоже. И многое хочется теперь менять…"Анастасия Волочкова

Примечательно, что комментаторы на этот раз оставляют лишь добрые отзывы и слова восхищения. Многие радуются тому, что балерина наконец-то сменила стилиста.


  • Настя, пожалуйста, ходите всегда с этой длиной.
  • Наконец-то шикарные волосы.
  • Держите этого визажиста и никогда его не меняйте.
  • Настя, это 100% ваш образ, придерживайтесь его.
  • Боже, какая вы, оказывается, красивая женщина.
  • Почему вы не сделали это раньше?



Не так давно Волочкова назвала свою самую главную роль в жизни. Она призналась, что нашла себя в материнстве.

Читайте также

Павел Воля, Ляйсан Утяшева, годовщина свадьбы, обратились друг к другу
Ляйсан Утяшева и Павел Воля написали послание друг другу
Глюкоза написала книгу про здоровый образ жизни
Глюкоза написала книгу про здоровый образ жизни
Хейтеры получили ответ от 60-летней Макпал Жунусовой
Хейтеры получили ответ от 60-летней Макпал Жунусовой
Анастасия Московчук
Россия Волочкова Анастасия 2024 год Социальные сети Фанаты Танцы Шоу-бизнес Знаменитости Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: