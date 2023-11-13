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11-летний казахстанец стал лучшим баянистом мира

11-летний казахстанец стал лучшим баянистом мира Фото: скриншот с видео
Житель столицы, 11-летний Радмир Хайбуллин, завоевал самую престижную премию среди баянистов, "Трофей мира", на конкурсе, который прошел во Франции, сообщает Zakon.kz.

В международном конкурсе баянистов юный музыкант из Астаны участвовал онлайн. Запись сыгранных произведений он вместе с родителями отправил во Францию, где жюри выбрало 11-летнего Радмира Хайбуллина среди других участников, передает 24kz.

"Конкурс был во Франции. Мы записывали видео, я играл три произведения: Иоганн Себастьян Бах – "Фуга де мажор", Марк Фрадкин – "Песня о любви", Юрий Гаврилов – "Скорый поезд"". Радмир Хайбуллин, победитель конкурса "Трофей мира"

"Трофей мира" считается самым престижным конкурсом среди баянистов всего мира. Его проводят уже более 70 лет. На этот раз высокая награда, благодаря юному дарованию, приедет в Казахстан.

Ранее стало известно, что дебютный фильм Айсултана Сеитова получил "Азиатский оскар".

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