Казахстанка покорила международную сцену народной песней

Студентка Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова стала победителем международного конкурса, прошедшего в Беларуси, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства культуры и информации, в Витебске состоялся VII Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске", который объединил более 1 200 участников из 12 стран мира, в том числе Казахстана, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Грузии и Кыргызстана.

Казахстан на конкурсе представила Акерке Амалят, студентка 4-го курса Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Исполнив казахскую народную песню, она набрала 129 баллов и завоевала Гран-при в номинации "Вокал".

Стоит отметить, что Амалят ранее неоднократно становилась победителем и лауреатом международных и республиканских конкурсов.

