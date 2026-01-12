#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Казахстанка покорила международную сцену народной песней

победительница, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 14:50 Фото: Telegram/madenietaqparat
Студентка Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова стала победителем международного конкурса, прошедшего в Беларуси, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства культуры и информации, в Витебске состоялся VII Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске", который объединил более 1 200 участников из 12 стран мира, в том числе Казахстана, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Грузии и Кыргызстана.

Казахстан на конкурсе представила Акерке Амалят, студентка 4-го курса Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Исполнив казахскую народную песню, она набрала 129 баллов и завоевала Гран-при в номинации "Вокал".

Стоит отметить, что Амалят ранее неоднократно становилась победителем и лауреатом международных и республиканских конкурсов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 14:50
Редкое достижение: аккордеонисты из Казахстана покорили мировой чемпионат

8 января президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вручил "Орден полярной звезды" обладательнице Гран-при Азиатского международного вокального конкурса Silk Way Star Мишель Джозеф.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
