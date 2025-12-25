71-летний Игорь Крутой довел зрителей до слез, спев дуэтом с молодым певцом

Известный российский композитор Игорь Крутой и 22-летний певец Акмаль Ходжаниязов (более известен как Akmal') спели дуэтом трогательную песню "Прекрасное далеко" из советского детского телевизионного научно-фантастического многосерийного фильма "Гостья из будущего", сообщает Zakon.kz.

Совместная публикация 71-летнего маэстро и молодого артиста появилась в их Instagram-страницах 23 декабря 2025 года.

"Вместе с Игорем Яковлевичем Крутым погрузили всех причастных к премии "Вызов" в то самое время, с которого все начиналось. Огромное спасибо за возможность стать частью этого события! Это было невероятно красиво!" – написал Akmal', обращаясь к композитору.

В свою очередь Крутой поблагодарил Наталью Третьяк за создание премии, за классные идеи и их осуществление.

Отметим, что исполнение песни "Прекрасное далеко" довело до слез не только зрителей, но и подписчиков. Они также заявили, что дуэт Крутого с Акмалем получился прекрасным:

"До дрожи".

"Какие таланты".

"Вот это тандем".

"Как это прекрасно".

"Шикарное исполнение".

"Восхитительно, мурашки".

"Уау, какой прекрасный дуэт!"

"Какой шикарный голос у Крутого".

"Игорь Крутой, вы – живая легенда".

"Красивая версия песни получилась".

"Какой чистый и приятный голос у Крутого!"

"До слез и до мурашек... Супер получилось".

"Спела с вами, тяжело молчать с этой песней".

"Ну почему эта песня такая бесконечно грустная".

"Великолепно! Именно так должно звучать далеко".

"У меня мурашки... Какое же шикарное исполнение!"

"Спасибо вам за весь ваш вклад и душу в искусство".

"Почему под эту песня всегда хочется плакать, классное исполнение".

"Все, чего вы касаетесь, превращается в шедевр! Вы – уникальный человек".

"Как прекрасно спели… Спасибо Игорю Яковлевичу и Акмалю. Слушаю и плачу".

"В одной песне объединились два поколения. Мурашки по коже. Прекрасный дуэт".

"Самые чистая и искренняя песня, уносящая в далекое детство наше поколение, а исполнение просто огонь".

"Всегда эта песня до слез... Столько воспоминаний сразу... Исполнение идеальное, от души и с любовью... Спасибо за эту ностальгию, за воспоминания "Как молоды мы были".

"Спасибо вам с Акмалем за трогательное исполнение такой любимой песни... Как же это красиво! Мое сердце наполняется теплым бальзамом счастья и каким-то волшебством..."

9 декабря 2025 года стало известно, что казахстанцам не вернули более 6 млн тенге за несостоявшийся концерт российского артиста Akmal'. Подробнее об этом – по ссылке.