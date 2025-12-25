#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

71-летний Игорь Крутой довел зрителей до слез, спев дуэтом с молодым певцом

певец Akmal', композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 18:18 Фото: Instagram/akmalsvami, wikimedia
Известный российский композитор Игорь Крутой и 22-летний певец Акмаль Ходжаниязов (более известен как Akmal') спели дуэтом трогательную песню "Прекрасное далеко" из советского детского телевизионного научно-фантастического многосерийного фильма "Гостья из будущего", сообщает Zakon.kz.

Совместная публикация 71-летнего маэстро и молодого артиста появилась в их Instagram-страницах 23 декабря 2025 года.

"Вместе с Игорем Яковлевичем Крутым погрузили всех причастных к премии "Вызов" в то самое время, с которого все начиналось. Огромное спасибо за возможность стать частью этого события! Это было невероятно красиво!" – написал Akmal', обращаясь к композитору.

В свою очередь Крутой поблагодарил Наталью Третьяк за создание премии, за классные идеи и их осуществление.

Отметим, что исполнение песни "Прекрасное далеко" довело до слез не только зрителей, но и подписчиков. Они также заявили, что дуэт Крутого с Акмалем получился прекрасным:

  • "До дрожи".
  • "Какие таланты".
  • "Вот это тандем".
  • "Как это прекрасно".
  • "Шикарное исполнение".
  • "Восхитительно, мурашки".
  • "Уау, какой прекрасный дуэт!"
  • "Какой шикарный голос у Крутого".
  • "Игорь Крутой, вы – живая легенда".
  • "Красивая версия песни получилась".
  • "Какой чистый и приятный голос у Крутого!"
  • "До слез и до мурашек... Супер получилось".
  • "Спела с вами, тяжело молчать с этой песней".
  • "Ну почему эта песня такая бесконечно грустная".
  • "Великолепно! Именно так должно звучать далеко".
  • "У меня мурашки... Какое же шикарное исполнение!"
  • "Спасибо вам за весь ваш вклад и душу в искусство".
  • "Почему под эту песня всегда хочется плакать, классное исполнение".
  • "Все, чего вы касаетесь, превращается в шедевр! Вы – уникальный человек".
  • "Как прекрасно спели… Спасибо Игорю Яковлевичу и Акмалю. Слушаю и плачу".
  • "В одной песне объединились два поколения. Мурашки по коже. Прекрасный дуэт".
  • "Самые чистая и искренняя песня, уносящая в далекое детство наше поколение, а исполнение просто огонь".
  • "Всегда эта песня до слез... Столько воспоминаний сразу... Исполнение идеальное, от души и с любовью... Спасибо за эту ностальгию, за воспоминания "Как молоды мы были".
  • "Спасибо вам с Акмалем за трогательное исполнение такой любимой песни... Как же это красиво! Мое сердце наполняется теплым бальзамом счастья и каким-то волшебством..."

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 18:18
"Никто не ожидал": Amre феерично выступил в российском шоу и получил неожиданное приглашение от Крутого

9 декабря 2025 года стало известно, что казахстанцам не вернули более 6 млн тенге за несостоявшийся концерт российского артиста Akmal'. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
