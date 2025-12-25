71-летний Игорь Крутой довел зрителей до слез, спев дуэтом с молодым певцом
Совместная публикация 71-летнего маэстро и молодого артиста появилась в их Instagram-страницах 23 декабря 2025 года.
"Вместе с Игорем Яковлевичем Крутым погрузили всех причастных к премии "Вызов" в то самое время, с которого все начиналось. Огромное спасибо за возможность стать частью этого события! Это было невероятно красиво!" – написал Akmal', обращаясь к композитору.
В свою очередь Крутой поблагодарил Наталью Третьяк за создание премии, за классные идеи и их осуществление.
Отметим, что исполнение песни "Прекрасное далеко" довело до слез не только зрителей, но и подписчиков. Они также заявили, что дуэт Крутого с Акмалем получился прекрасным:
- "До дрожи".
- "Какие таланты".
- "Вот это тандем".
- "Как это прекрасно".
- "Шикарное исполнение".
- "Восхитительно, мурашки".
- "Уау, какой прекрасный дуэт!"
- "Какой шикарный голос у Крутого".
- "Игорь Крутой, вы – живая легенда".
- "Красивая версия песни получилась".
- "Какой чистый и приятный голос у Крутого!"
- "До слез и до мурашек... Супер получилось".
- "Спела с вами, тяжело молчать с этой песней".
- "Ну почему эта песня такая бесконечно грустная".
- "Великолепно! Именно так должно звучать далеко".
- "У меня мурашки... Какое же шикарное исполнение!"
- "Спасибо вам за весь ваш вклад и душу в искусство".
- "Почему под эту песня всегда хочется плакать, классное исполнение".
- "Все, чего вы касаетесь, превращается в шедевр! Вы – уникальный человек".
- "Как прекрасно спели… Спасибо Игорю Яковлевичу и Акмалю. Слушаю и плачу".
- "В одной песне объединились два поколения. Мурашки по коже. Прекрасный дуэт".
- "Самые чистая и искренняя песня, уносящая в далекое детство наше поколение, а исполнение просто огонь".
- "Всегда эта песня до слез... Столько воспоминаний сразу... Исполнение идеальное, от души и с любовью... Спасибо за эту ностальгию, за воспоминания "Как молоды мы были".
- "Спасибо вам с Акмалем за трогательное исполнение такой любимой песни... Как же это красиво! Мое сердце наполняется теплым бальзамом счастья и каким-то волшебством..."
