#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511
602.72
6.49
Культура и шоу-бизнес

Умерла народная артистка России Вера Алентова

Вера Алентова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 16:35 Фото: ВКонтакте/Театр имени Пушкина
Сегодня, 25 декабря 2025 года, умерла советская и российская актриса театра, кино и телевидения Вера Алентова. Ей было 83 года, сообщает Zakon.kz.

О трагедии заявили в Театре имени Пушкина:

"Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична".

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Согласно российским СМИ, актриса днем 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо, и ее передали врачам скорой помощи.

Народная артистка России всемирную известность получила благодаря исполнению главной роли в фильме "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, который был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (1981).

Супруг Алентовой режиссер Владимир Меньшов скончался в июле 2021 года. Алентова прожила в браке с Меньшовым более 50 лет. У них есть дочь – Юлия Меньшова, известная российская телеведущая и актриса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
13:13, 09 августа 2023
Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
Скончалась народная артистка России Евгения Добровольская
21:22, 10 января 2025
Скончалась народная артистка России Евгения Добровольская
Умерла актриса из сериалов "След" и "Закрытая школа" Вера Молчанова
23:20, 27 января 2024
Умерла актриса из сериалов "След" и "Закрытая школа" Вера Молчанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: