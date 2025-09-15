Куда сходить на День города в Алматы

В Алматы в честь Дня города запланировано более 200 мероприятий. Праздничные события охватят все восемь районов мегаполиса и пройдут буквально в шаговой доступности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 15 сентября в акимате Алматы, на центральных площадях развернутся большие сцены, где выступят известные артисты. Все концерты и культурные программы будут бесплатными для посещения. Основные торжества пройдут с 18 по 21 сентября, а концертные программы, по традиции последних лет, будут идти с утра до позднего вечера, создавая особый алматинский вайб и превращая День города в настоящий семейный праздник.

"На фоне праздничной программы по всему городу будут курсировать мобильные оркестры и артисты театров: они выступят на автобусных остановках, во дворах и на открытых площадках, создавая неожиданные арт-перформансы для жителей. Отдельным сюрпризом станут поздравления в метро: пассажиров ждут специальные выставки, постановки и выступления прямо на станциях и даже в вагонах, где известные артисты представят уникальные мини-шоу", – говорится в сообщении.

18 сентября в 19:00 на площади имени Абая перед Дворцом Республики состоится по-настоящему грандиозный вечер классической музыки "Мұра". На сцене под открытым небом прозвучат шедевры мировой и казахской классики – от Штрауса и Пуччини до Абая и Хасангалиева, в исполнении ведущих оперных певцов, хора и балета; арии, романсы и парады лучших голосов страны сольются в одном торжестве искусства, где европейская утонченность и богатство национальной музыки переплетутся в подлинный праздник духа. Вход бесплатный", – рассказали в акимате.



19 сентября в 18:00 на площади имени Абая перед Дворцом Республики состоится вечер традиционный музыки "Ән қанатындағы Алматы" – подлинное торжество духа и наследия. Концерт соберет на одной сцене выдающихся мастеров казахского традиционного искусства: Рамазана Стамгазиева, Сауле Жанпеисову, Еркина Шукиманова, Ардак Исатаеву и многих других, а также Фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы". Зрителей ожидают песни, терме и кюи, которые откроют красоту и глубину национального музыкального наследия, представленного как важнейший вклад казахского народа в мировую цивилизацию. Вход бесплатный.

19 сентября в 19:30 также на площади Абая яркий и современный проект "QAZAQSHA терапия" представит зрителям театрализованный спектакль-концерт "Ғасырлар үні". "QAZAQSHA терапия" – это музыкальный перформанс, где традиционная казахская музыка становится настоящей терапией для души. Здесь каждое звучание пробуждает национальный код и внутреннюю гармонию. Авторами проекта являются известный актер Асет Есжан и артисты Традиционного театра искусства "Алатау". Масштабное шоу, в котором национальная культура переплетается с современными художественными решениями, обещает стать по-настоящему особым событием. Это уникальный формат, позволяющий каждому зрителю ощутить силу традиций и вдохновение современности, прикоснуться к истокам и увидеть, как национальное искусство уверенно и ярко движется в будущее. Вход бесплатный.

20 сентября в 18:00 в парке "Кок-Тобе"состоится международный фестиваль классической музыки "Кок-Тобе Опера – 2025". Алматинцы и гости города смогут насладиться выступлениями оперных артистов. Вход бесплатный.

20 сентября в 16:30 на площади Астанаперед КБТУ состоится грандиозное музыкальное событие – Almaty Cover Show. Гости услышат каверы на золотые хиты 90-х и 2000-х, узнают их в новом звучании и насладятся современными треками, которые уже покоряют чарты. Хэдлайнером вечера станет группа Ninety One. На сцене также выступят ADAM, GETTO DOGS, группа "Азия", Бахыт Шадаева, Qali, Зарина Омарова, Арман Коныр и Аша Матай, Ерлан Көкеев, Сейфуллин Жолбарыс, Женис Искакова, Жазира и Жанболат, Молдир Ауелбекова, Багым Мухитденова, Токтар и Бейбит, Мухтар Ханзада и другие исполнители. Almaty Cover Show – это настоящий музыкальный марафон, где классика, ретро и современность соединяются в одном вечере. Вход бесплатный.

20-21 сентября c 10:00 до 18:00 на Арбате пройдет ежегодный фестиваль KitapFest – крупнейшее литературное событие, которое объединит издателей, писателей и тысячи читателей. На книжной ярмарке с участием шестидесяти издательств и магазинов гости смогут приобрести книги со скидками, познакомиться с новинками и пообщаться с писателями. Атмосферу праздника создадут современные интерактивные пространства: TrendZone в стиле TikTok, Instagram и YouTube, Estelik Zone с фотолокациями по мотивам "Ертөстік", "Алисы в стране чудес", "Дюны", "Пиратов Карибского моря" и других легендарных произведений. Для детей подготовлены увлекательные квесты по мотивам "Холодного сердца", "Красной шапочки", казахской сказки "Қошқар мен Теке: Жоғалған Қазына" и истории "Тайны шоколадной фабрики". KitapFest – это не только ярмарка книг, но и два дня живого общения, новых знакомств и семейного творчества, где литература становится частью современного городского праздника. Вход бесплатный.

21 сентября в 10:30 на площади Астанаперед КБТУ состоится праздничный концерт. На сцене выступят Роза Рымбаева, легендарный ВИА "Дос-Муқасан", Зарина Алтынбаева, Жамиля Серкебаева, Биржан Хасангалиев, Бауыржан Мусин, Аружан Данышпан, Ерлан Байназаров, Али Окапов и Мади Рымбаев, квартет Il canto, группа ЖасStars, победитель конкурса "Новая волна-2025" Александр Лим, Диана и Ален Самыкеновы, Төлеген Рахымбаев и другие артисты. Вход бесплатный.

21 сентября в 17:00 на площади Астанаперед КБТУ начнется фестиваль музыки "Алматы аспаны". В честь Дня города всеми любимая радиостанция "Aspan FM" и акимат города совместно с популярными артистами подарят алматинцам и гостям города незабываемый праздник. Перед началом фестиваля будет организована церемония прохода по красной дорожке. Все артисты пройдут перед публикой и представителями СМИ и после чего исполнят свои самые популярные хиты. На сцене выступят Кайрат Нуртас, TURAR, 6ellucci, группа "МузАрт", Беркут и Айша, Медеу Арынбаев, Тамара Асар, Курмаш Маханов, Баглан Абдраимов, Кенес Алимжан, BYTANAT, Еркеш Хасен, Акылбек Жеменей, Алан Черкасов, Асхат Таргын, Омеркул Айниязов, Заттыбек Копбосынулы, Райым Уайс, INJU, Азиз Балтабекулы, Улжан Аглакова, Жанибек Бестерек, DARO, Аян Байжигит, DONY, Асыл Улыкман, Ерболат Ержанбаев, Гульнур Оразымбетова, Акбота Керимбекова, и Бахыт Турман, а также группы Музарт Лайф, JasStars, "Алашұлы" и другие популярные исполнители. Особую атмосферу празднику придаст детский хор FK KAIRAT, который выйдет на сцену вместе с известными артистами. Вход бесплатный.

21 сентября с 10:00 до 19:00 на пешеходной улице Панфилова пройдет масштабный цифровой фестиваль Digital Fest Almaty. Сфера культуры все активнее использует инструменты искусственного интеллекта в организации и проведении культурных мероприятий, а такие праздники становятся площадкой для знакомства горожан с новыми цифровыми решениями. В этом году по традиции именно улица Панфилова превратится в центр инноваций, где каждый сможет увидеть и почувствовать возможности цифровизации. Гостей ждут десятки digital-зон и инсталляций: "Сфера будущего" с дронами и роботизированными решениями, цифровая инсталляция в виде яблока – символ города, разные VR-активности, фотозона "Калейдоскоп" и многое другое. Особое внимание привлекут робот-художник, который будет писать портреты гостей, робот-фотограф и робот-оператор, фиксирующие атмосферу праздника в режиме реального времени. Цифровые персонажи сделают фестиваль не только зрелищным, но и максимально интерактивным. Фестиваль объединит семьи, молодежь, экспертов в сфере технологий и всех, кто хочет прикоснуться к миру будущего уже сегодня. Также на данной площадке запланированы выступления артистов. Вход бесплатный.

21 сентября с 10:00 до 21:00 в Парке первого президента пройдет фестиваль Alma Fest – 2025. По традиции, территория парка превратится в масштабный праздник урожая и национальных традиций. Для гостей будут организованы ярмарка яблок, этно-зона, рынок изделий ручной работы, гастрономические площадки, фестиваль мороженого, также кинотеатр под открытым небом и многое другое. К слову, фермеры привезут на ярмарку 100 тонн яблок. Музыкальное сопровождение в течение дня обеспечат известные диджеи: DJ Dimash, DJ Angel, DJ Akhmetoff и DJ Big Boy. Праздникзавершится большой концертой программойс участием популярных исполнителей, среди которых Али Окапов, QANAY, Еркеш Хасен, Royals Band, Talisman Band, ADEMI, BONAPART, ASTRA, Akimmich, Kesh You, Ая Фанк, COLORIT, IONE и From.KZ. Alma Fest обещает стать одним из самых ярких событий осени, объединив музыку, традиции, гастрономию и семейный отдых на свежем воздухе. Вход бесплатный.

20 и 21 сентября в 12:00 и 15:00 в Парке первого президента алматинцев и гостей города ждет яркое цирковое шоу. Для этого в парке специально будет установлен Шапито. Зрителей ждет захватывающие акробатические номера, воздушные гимнасты, точные и стремительные жонглеры, виртуозные эквилибристы и веселые клоуны, которые подарят улыбки и хорошее настроение. Билеты можно приобрести в день мероприятия – в кассе у шатра. Стоимость варьируется от 3000 до 4000 тенге.

В целом, в рамках празднования Дня города в Алматы запланирована насыщенная программа мероприятий. Во всех районах города пройдут экоакции, общегородской субботник, флешмобы, литературные вечера в библиотеках и тематические выставки в музеях. Кроме того, состоится открытие социально значимых объектов, спортивные соревнования и другие культурные и общественные активности. С полным планом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте акимата города Алматы.



