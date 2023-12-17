Али Окапов поделился радостной новостью

Популярный казахстанский поп-исполнитель Али Окапов опубликовал фотографию со своим сыном Зейном, сообщает Zakon.kz.

Артист рассказал подписчикам в Instgram, что малышу уже 10 месяцев.





Ранее сообщалось, что во время концерта мамы артиста, Розы Рымбаевой, Окапов вывел на сцену своего девятимесячного сына.

Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году. А в марте 2023 года Окапов впервые показал сына на тое. Малыша назвали Зейн.

