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Али Окапов поделился радостной новостью

певец Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский поп-исполнитель Али Окапов опубликовал фотографию со своим сыном Зейном, сообщает Zakon.kz.

Артист рассказал подписчикам в Instgram, что малышу уже 10 месяцев.


Ранее сообщалось, что во время концерта мамы артиста, Розы Рымбаевой, Окапов вывел на сцену своего девятимесячного сына.

Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году. А в марте 2023 года Окапов впервые показал сына на тое. Малыша назвали Зейн.

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