Али Окапов вывел на сцену сына

12 декабря 2023 года в Атырау прошел концерт казахстанской эстрадной певицы Розы Рымбаевой. На нем выступил и старший сын артистки Али Окапов, который вывел на сцену девятимесячного сына Зейна, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-Stories поп-исполнителя.

Фото: Instagram/aliokapov

Также Али Окапов опубликовал видео с концерта Розы Рымбаевой, в котором показал момент выхода на сцену с семьей: сыном Зейном, супругой Акерке Буркитбай, братишкой Мади и мамой.

Отметим, что невестка Розы Рымабевой родом из Атырау. В связи с этим Али Окапов со сцены решил поведать атыраусцам интересную историю о том, как он добивался свою жену Акерке Буркитбай.

"Мой совет: с атыраускими девушками нужно быть аккуратнее. Когда я был парнем, я любил свободно ходить за ручку, но как-то я встретил атыраускую девушку. Они как поступают: сперва влюбляют в себя, но потом не обращают на тебя внимания и не разговаривают с тобой. Ты годами бегаешь... И так ты бегаешь за ней годами, передаешь приветы через подруг. Кстати, с подружками нужно подружиться, они – нужные люди", – рассказал зрителям поп-исполнитель.

Окапов подчеркнул, что не ошибся в выборе жены. Все это Акерке Буркитбай сняла на видео и опубликовала в Instagram-Stories.

Также супруга поп-исполнителя поделилась фотографиями из Атырау, сделанными на фоне елки.

На снимках можно заметить Акерке Буркитбай с сыном Зейном, ее маму и свекровь Розу Рымбаеву, а также мужа.

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5 декабря 2023 года Али Окапов показал бэкстейдж со съемок клипа на песню Asygamyn, которую исполнил в дуэте со своей подругой Ayree (настоящее имя – Айгерим Ракыш). Подробности по ссылке.