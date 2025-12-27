В Шымкенте зажгли огни главной новогодней елки города
Ежегодно это символичное мероприятие объединяет горожан и гостей мегаполиса, создавая настроение радости, уюта и ожидания Нового года. Отметим, новогодние елки зажглись одновременно в пяти районах города: в Енбекшинском – в парке "Алатау", в Аль-Фарабийском – на Арбате, в Туранском – на территории "Дома дружбы", в Абайском – на площади "Наурыз" и в Каратауском – на площади "Астана".
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В этот вечер площадь "Астана" преобразилась в настоящее праздничное пространство, став центром притяжения жителей города. Великолепная иллюминация, продуманное тематическое оформление и насыщенная развлекательная программа наполнили площадь атмосферой волшебства. Для маленьких гостей были подготовлены аттракционы, а территорию украсили более 80 елей, усилив ощущение зимнего праздника.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
За час до начала главной церемонии прошли показательные выступления по фигурному катанию. На ледовой площадке демонстрировали свое мастерство победители и призеры международных и республиканских соревнований. Программа включала короткие и произвольные номера, а также групповые танцевальные постановки на льду, ставшие ярким прологом праздничного вечера.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Кульминацией вечера стала концертная программа с участием местных и известных отечественных исполнителей, тепло встреченных публикой. Также отметим, что по поручению акима города в Шымкенте впервые были открыты ледовые катки под открытым небом.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Эта инициатива по созданию комфортных зимних зон отдыха дала возможность еще большему числу горожан заниматься активным зимним досугом и проводить время на свежем воздухе. В ближайшие дни в городе пройдут различные культурные и развлекательные мероприятия, направленные на создание праздничной атмосферы и организацию досуга жителей и гостей города.