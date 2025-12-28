Валерия рассказала про неудачную беременность в 47 лет

Российская исполнительница Валерия призналась, что 10 лет назад потеряла ребенка от Иосифа Пригожина, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью Яне Чуриковой. Выяснилось, что певица перенесла тяжелую инфекцию и принимала "чудовищные антибиотики лошадиными дозами".

В тот момент она еще не знала о беременности.

"Был где-то месяц плоду, когда мы поняли, что в общем-то он перестал развиваться. Но, когда я лечилась этими антибиотиками, мы даже и подумать не могли. Какая-то жуткая была инфекция, я лежала с температурой 40, бездыханная. Кто бы мог подумать", – поделилась Валерия.

Зрители программы отметили, что Валерия в последнее время стала неожиданно раскрываться с новой стороны.

"Вместо привычного образа "Снежной королевы" открывается как легкая, с высоким чувством юмора, позитивная и задорная. Как-будто раньше она была гораздо старше, чем сейчас. Это вдохновляет!" – отреагировали они на выпуск с Валерией.

