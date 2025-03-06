Иосиф Пригожин рассказал о планах Валерии после ухода со сцены

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, чем займется Валерия, когда оставит сценическую карьеру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Пятый канал", продюсер считает, что послабления в графике работы позволят Валерии больше времени проводить с семьей, где скоро родится еще один внук.

"Слушайте, много чем есть заняться, понимаете? Просто столько упущенного. Хочется какой-то жизни: мама, дети, внуки, путешествия", – говорит супруг и продюсер звезды.

По его словам, Валерия хочет уйти со сцены, еще будучи в силах выступать.





"Она говорит: "Я точно с палочкой на сцену выходить не хочу". То есть она хочет, чтобы образ, который есть, юный, красивый, сохранился", – заявил продюсер.

Ранее певица Валерия заинтриговала поклонников через соцсети.