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Мир

Иосиф Пригожин рассказал о планах Валерии после ухода со сцены

Пригожин рассказал, чем займется Валерия на пенсии, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 20:30 Фото: Instagram/valeriya
Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, чем займется Валерия, когда оставит сценическую карьеру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Пятый канал", продюсер считает, что послабления в графике работы позволят Валерии больше времени проводить с семьей, где скоро родится еще один внук.

"Слушайте, много чем есть заняться, понимаете? Просто столько упущенного. Хочется какой-то жизни: мама, дети, внуки, путешествия", – говорит супруг и продюсер звезды.

По его словам, Валерия хочет уйти со сцены, еще будучи в силах выступать.


"Она говорит: "Я точно с палочкой на сцену выходить не хочу". То есть она хочет, чтобы образ, который есть, юный, красивый, сохранился", – заявил продюсер.

Ранее певица Валерия заинтриговала поклонников через соцсети.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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