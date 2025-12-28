#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Культура и шоу-бизнес

Перед Новым годом Баян Алагузова обратилась к казахстанцам

Баян Алагузова поздравила казахстанцев в наступающим Новым годом, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 16:48 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова поздравила казахстанцев в наступа⁸ющим Новым годом, сообщает Zakon.kz.

Пост с семейными фотографиями она опубликовала в Instagram.

"С наступающим Новым годом! Пусть он будет счастливым для всех. Благодарю год уходящий", – написала Алагузова.

Поклонники в комментариях восхитились семьей и ответили на поздравление:

– Прекрасная семья, на которую приятно смотреть. Пусть вы всегда живете, сияя в объятиях счастья. Пусть у двух птенцов будет большое счастье и удача. С Новым годом!

– Красота и обаяние!

– Замечательная семья, что бы ни говорили – мне эта семья очень нравится. Пусть Новый год принесет новые успехи, пусть наша семья будет здорова, а сердце – полно спокойствия и мира.

– Баян ханым, вы очень умная женщина, я восхищаюсь вами.

Ранее в Казнете обсуждали "танец богини" Баян Алагузовой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Не имею к этому никакого отношения!": Баян Алагузова обратилась к казахстанцам
10:23, 04 декабря 2025
"Не имею к этому никакого отношения!": Баян Алагузова обратилась к казахстанцам
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
01:52, 16 апреля 2024
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Баян Алагузову упрекнули в несправедливой любви к дочерям
01:03, 08 сентября 2025
Баян Алагузову упрекнули в несправедливой любви к дочерям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: