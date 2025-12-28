Перед Новым годом Баян Алагузова обратилась к казахстанцам
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова поздравила казахстанцев в наступа⁸ющим Новым годом, сообщает Zakon.kz.
Пост с семейными фотографиями она опубликовала в Instagram.
"С наступающим Новым годом! Пусть он будет счастливым для всех. Благодарю год уходящий", – написала Алагузова.
Поклонники в комментариях восхитились семьей и ответили на поздравление:
– Прекрасная семья, на которую приятно смотреть. Пусть вы всегда живете, сияя в объятиях счастья. Пусть у двух птенцов будет большое счастье и удача. С Новым годом!
– Красота и обаяние!
– Замечательная семья, что бы ни говорили – мне эта семья очень нравится. Пусть Новый год принесет новые успехи, пусть наша семья будет здорова, а сердце – полно спокойствия и мира.
– Баян ханым, вы очень умная женщина, я восхищаюсь вами.
Ранее в Казнете обсуждали "танец богини" Баян Алагузовой.
