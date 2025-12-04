"Не имею к этому никакого отношения!": Баян Алагузова обратилась к казахстанцам
Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова обратилась к казахстанцам с важным предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram в сторис она опубликовала видео, на котором якобы рассказывает о работе над новым проектом при поддержке программы "светлый путь" и Минтруда, который позволит улучшить жизнь казахстанцев.
"Друзья! Все, кто попался на удочку мошенников, вас обманули. Если вы напоролись на программу "светлый путь" – это мошенники. Это не мой голос, я не имею к этому никакого отношения!" – написала Алагузова.
Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_
Мошенники периодически "подделывают" звезд, чтобы выудить у казахстанцев деньги. Это, например, случилось и с певцом Димашем Кудайбергеном.
