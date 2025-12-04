#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Не имею к этому никакого отношения!": Баян Алагузова обратилась к казахстанцам

продюсер Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 10:23 Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова обратилась к казахстанцам с важным предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram в сторис она опубликовала видео, на котором якобы рассказывает о работе над новым проектом при поддержке программы "светлый путь" и Минтруда, который позволит улучшить жизнь казахстанцев.

"Друзья! Все, кто попался на удочку мошенников, вас обманули. Если вы напоролись на программу "светлый путь" – это мошенники. Это не мой голос, я не имею к этому никакого отношения!" – написала Алагузова.

Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_

Мошенники периодически "подделывают" звезд, чтобы выудить у казахстанцев деньги. Это, например, случилось и с певцом Димашем Кудайбергеном.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
