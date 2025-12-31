Оливье, бешбармак и торт: Баян Алагузова раскрыла планы на Новый год

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова продолжает делиться с поклонниками серией новогодних фотографий в преддверии главного праздника в году, сообщает Zakon.kz.

Ведущая уточнила, что с прошедшей фотосессии получилось много красивых фото.

"Пусть будут в ленте! Уже скоро Новый 2026 год!" – уточнила актриса.

Также жена бизнесмена Турсена Алагузова рассказала немного о том, чем будет угощать гостей на празднике.

"Хочу оливье, бешбармак и вкусный тортик. Ждем всю нашу семью за наш праздничный стол". Баян Алагузова

Комментаторы не заставили себя ждать, отметив красоту и изысканность всех членов семьи. Больший восторг, конечно, вызвали дети знаменитостей: Алма и Алиса.

Пара года.

Девочки прелестные.

Какие красивые все!

Желаю, чтобы каждая женщина Казахстана в новом году была такая же счастливая и красивая как Баян!

Ваша семья столько сделала для народа. Пусть все лучшее у вас сохраняется и приумножается в 2026 году!

Лучшая пара.

Куколки сладкие.

