Культура и шоу-бизнес

Оливье, бешбармак и торт: Баян Алагузова раскрыла планы на Новый год

Алагузовы с детьми, знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 09:29 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова продолжает делиться с поклонниками серией новогодних фотографий в преддверии главного праздника в году, сообщает Zakon.kz.

Ведущая уточнила, что с прошедшей фотосессии получилось много красивых фото.

"Пусть будут в ленте! Уже скоро Новый 2026 год!" – уточнила актриса.

Также жена бизнесмена Турсена Алагузова рассказала немного о том, чем будет угощать гостей на празднике.

"Хочу оливье, бешбармак и вкусный тортик. Ждем всю нашу семью за наш праздничный стол".Баян Алагузова

Комментаторы не заставили себя ждать, отметив красоту и изысканность всех членов семьи. Больший восторг, конечно, вызвали дети знаменитостей: Алма и Алиса.

  • Пара года.
  • Девочки прелестные.
  • Какие красивые все!
  • Желаю, чтобы каждая женщина Казахстана в новом году была такая же счастливая и красивая как Баян!
  • Ваша семья столько сделала для народа. Пусть все лучшее у вас сохраняется и приумножается в 2026 году!
  • Лучшая пара.
  • Куколки сладкие.

Ранее мы рассказывали, что история с квартирой, расположенной в одном из самых престижных и дорогих районов Москвы и когда-то принадлежавшей известной российской артистке Ларисе Долиной, продолжает быть в центре внимания общественности. Известно, что исполнительница хита "Погода в доме" должна была освободить квартиру 30 декабря 2025 года. Однако Долина приняла самостоятельное решение: она отказалась отдать ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
