Оливье, бешбармак и торт: Баян Алагузова раскрыла планы на Новый год
Ведущая уточнила, что с прошедшей фотосессии получилось много красивых фото.
"Пусть будут в ленте! Уже скоро Новый 2026 год!" – уточнила актриса.
Также жена бизнесмена Турсена Алагузова рассказала немного о том, чем будет угощать гостей на празднике.
"Хочу оливье, бешбармак и вкусный тортик. Ждем всю нашу семью за наш праздничный стол".Баян Алагузова
Комментаторы не заставили себя ждать, отметив красоту и изысканность всех членов семьи. Больший восторг, конечно, вызвали дети знаменитостей: Алма и Алиса.
- Пара года.
- Девочки прелестные.
- Какие красивые все!
- Желаю, чтобы каждая женщина Казахстана в новом году была такая же счастливая и красивая как Баян!
- Ваша семья столько сделала для народа. Пусть все лучшее у вас сохраняется и приумножается в 2026 году!
- Лучшая пара.
- Куколки сладкие.
