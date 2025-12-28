Почти миллиард: кто стал самым высокооплачиваемым артистом года в России

Певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года, заработав на концертной деятельности около 924 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Readovka.

По данным издания, за год Дмитриенко провел 33 концерта, при этом средний гонорар за одно выступление составил порядка 28 млн рублей.

Вторую строчку рейтинга занял Григорий Лепс, который заработал 908,5 млн рублей. Артист дал 79 концертов, получая в среднем по 11,5 млн рублей за шоу. Третье место досталось Надежде Кадышевой – ее доход составил около 900 млн рублей за 36 выступлений со средним гонораром 25 млн рублей.

Также в список вошли Татьяна Буланова, заработавшая порядка 745 млн рублей за 149 концертов, и Сергей Лазарев, чей доход составил 637,5 млн рублей за 75 выступлений.

Отдельно отмечается, что Олег Газманов в 74 года провел 12 концертов с гонораром около 5 млн рублей за шоу, заработав за год примерно 60 млн рублей.

