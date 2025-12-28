#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Культура и шоу-бизнес

Почти миллиард: кто стал самым высокооплачиваемым артистом года в России

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 19:02 Фото: pixabay
Певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года, заработав на концертной деятельности около 924 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Readovka.

По данным издания, за год Дмитриенко провел 33 концерта, при этом средний гонорар за одно выступление составил порядка 28 млн рублей.

Вторую строчку рейтинга занял Григорий Лепс, который заработал 908,5 млн рублей. Артист дал 79 концертов, получая в среднем по 11,5 млн рублей за шоу. Третье место досталось Надежде Кадышевой – ее доход составил около 900 млн рублей за 36 выступлений со средним гонораром 25 млн рублей.

Также в список вошли Татьяна Буланова, заработавшая порядка 745 млн рублей за 149 концертов, и Сергей Лазарев, чей доход составил 637,5 млн рублей за 75 выступлений.

Отдельно отмечается, что Олег Газманов в 74 года провел 12 концертов с гонораром около 5 млн рублей за шоу, заработав за год примерно 60 млн рублей.

А ранее стало известно, что Жулдыз Абдукаримова подарила маме квартиру в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Майкл Джексон стал самым высокооплачиваемым умершим артистом-2023
03:55, 01 ноября 2023
Майкл Джексон стал самым высокооплачиваемым умершим артистом-2023
Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года
15:42, 16 мая 2025
Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года
Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС в 2025 году
13:16, 26 июня 2025
Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: