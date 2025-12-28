Будьте осторожны: Дильназ Ахмадиева обратилась к казахстанцам с неожиданным заявлением

В Алматы стартовала просветительская кампания по пожарной безопасности с участием известных казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

К акции 28 декабря присоединилась певица, актриса и телеведущая Дильназ Ахмадиева, которая обратилась к казахстанцам с призывом "начать с себя" и установить датчики угарного газа. Видео с ее участием опубликовано на странице ДЧС Алматы в Instagram.

"Я бы очень хотела попросить вас, будьте, пожалуйста, осторожны! Берегите себя и своих близких. Соблюдайте меры пожарной безопасности", – говорит Ахмадиева на ролике.

Акция проходит в формате челленджа "Начни с себя" и направлена на повышение культуры безопасности в быту. Совместно со спасателями артисты наглядно демонстрируют устройства, способные спасти жизни, – датчики угарного газа и газоанализаторы, реагирующие на утечку природного газа. В ДЧС подчеркивают, что угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха и может привести к гибели за считанные минуты.

К инициативе также присоединились спортсмен Арман Оспанов, актеры Жалгас Толганбай, Асылбек Боранбай, Мадияр Серикбай, Олжас Альжан, Едил Анарбай, а также певцы Ролан Қазіретов, Серикбол Сайлаубек, Баянсулу и народная артистка Казахстана Бакыт Алипбаева.

Участники кампании призывают алматинцев устанавливать газовые датчики, регулярно проверять оборудование и соблюдать элементарные меры предосторожности, напоминая: безопасность – это ежедневный навык, который начинается с каждого.

А ранее стало известно, что певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года, заработав на концертной деятельности около 924 млн рублей.

