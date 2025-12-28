#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Культура и шоу-бизнес

Будьте осторожны: Дильназ Ахмадиева обратилась к казахстанцам с неожиданным заявлением

Дильназ Ахмадиева, обращение, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 21:07 Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva, Instagram/photolol.x
В Алматы стартовала просветительская кампания по пожарной безопасности с участием известных казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

К акции 28 декабря присоединилась певица, актриса и телеведущая Дильназ Ахмадиева, которая обратилась к казахстанцам с призывом "начать с себя" и установить датчики угарного газа. Видео с ее участием опубликовано на странице ДЧС Алматы в Instagram.

"Я бы очень хотела попросить вас, будьте, пожалуйста, осторожны! Берегите себя и своих близких. Соблюдайте меры пожарной безопасности", – говорит Ахмадиева на ролике.

Акция проходит в формате челленджа "Начни с себя" и направлена на повышение культуры безопасности в быту. Совместно со спасателями артисты наглядно демонстрируют устройства, способные спасти жизни, – датчики угарного газа и газоанализаторы, реагирующие на утечку природного газа. В ДЧС подчеркивают, что угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха и может привести к гибели за считанные минуты.

К инициативе также присоединились спортсмен Арман Оспанов, актеры Жалгас Толганбай, Асылбек Боранбай, Мадияр Серикбай, Олжас Альжан, Едил Анарбай, а также певцы Ролан Қазіретов, Серикбол Сайлаубек, Баянсулу и народная артистка Казахстана Бакыт Алипбаева.

Участники кампании призывают алматинцев устанавливать газовые датчики, регулярно проверять оборудование и соблюдать элементарные меры предосторожности, напоминая: безопасность – это ежедневный навык, который начинается с каждого.

А ранее стало известно, что певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года, заработав на концертной деятельности около 924 млн рублей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
43-летняя Дильназ Ахмадиева обратилась к бывшему мужу
10:15, 03 сентября 2024
43-летняя Дильназ Ахмадиева обратилась к бывшему мужу
Призываем быть бдительными и осторожными: АФМ обратилось к казахстанцам
14:25, 20 января 2023
Призываем быть бдительными и осторожными: АФМ обратилось к казахстанцам
Дильназ Ахмадиева испугала бывшего мужа
18:25, 29 июля 2024
Дильназ Ахмадиева испугала бывшего мужа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: