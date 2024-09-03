43-летняя Дильназ Ахмадиева обратилась к бывшему мужу
43-летняя артистка опубликовала в Instagram снимок с бывшим и призналась ему в любви.
"Мы не сошлись! Но я благодарна Всевышнему, что родила именно от него. Он самый мудрый, творческий, тонкий человек! В нем столько души и принципов, что мне по душе! Нас не удалось сохранить потому, что было, но я точно знаю, его женщине очень повезет. Азилька, мои самые искренние пожелания тебе и твоему будущему. Я люблю тебя, насколько мне позволено. По-братски", – написала Дильназ Ахмадиева под публикацией, сделанной 3 сентября 2024 года.
Подписчики отметили, что бывшие супруги – красивая пара, и понадеялись, что когда-нибудь они вновь сойдутся:
- "Какое классное фото".
- "Красавица, через время поймете, что вы нужны друг другу".
- "Красивая пара. А может, время не торопить и все сначала повторить".
- "Вы отличная пара! Жаль, что не смогли сохранить отношения в браке. Но никогда не поздно начать, это школа жизни".
Отметим, что в последнее время Дильназ зачастила с публикациями с экс-супругом в своих соцсетях. К примеру, в середине августа певица поделилась клипом, в котором снялся Азильдо.
Еще ранее, 29 июля, Ахмадиева опубликовала шуточное видео, на котором она с бывшим мужем показывают, как им удалось сохранить хорошие отношения.
Напомним, Дильназ Ахмадиева была замужем два раза. Первый раз певица связала себя узами брака с бизнесменом по имени Ахмад. Их свадьба состоялась в сентябре 2011 года в одном из ресторанов Астаны. В ноябре 2015 года артистка объявила о разрыве отношений с супругом. Через пару лет, в 2017 году, она начала встречаться с музыкантом Азильханом Сейтбаевым (Азильдо). А в 2020 году у них родился сын, которого назвали Зейданом.