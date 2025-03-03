#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Мир

Стало известно, когда Елена Блиновская выйдет на свободу

Елена Блиновская, блогера , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 19:02 Фото: Instagram/elena_blinovskaya
Блогер Елена Блиновская, осужденная за преступления, связанные с организацией марафонов, проведет в колонии 3 года и 4 месяца.

Об этом сообщает SHOT.

Ожидается, что Блиновская может выйти на свободу летом 2028 года, если будет отбывать наказание без нарушений. В СИЗО она провела один год, один месяц и 10 дней, начиная с 22 января 2024 года. Учитывая, что день в СИЗО равен полутора дням в колонии общего режима, блогерша фактически отбывает срок уже 609 дней.

По подсчетам экспертов, после трети отбытого срока она получит право подать заявление на условно-досрочное освобождение (УДО). В суде ТАСС подтвердили информацию о том, что Блиновская уже отбыла около 2 лет, находясь под следствием.

Ранее сообщалось, что Елену Блиновскую приговорили к 5 годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
"Королеву марафонов" Елену Блиновскую приговорили к пяти годам за неуплату налогов
Мир
16:32, Сегодня
"Королеву марафонов" Елену Блиновскую приговорили к пяти годам за неуплату налогов
Магнитная буря накроет Землю уже в ближайшие дни: названы опасные даты
Мир
15:14, Сегодня
Магнитная буря накроет Землю уже в ближайшие дни: названы опасные даты
Спутник запечатлел рекордное количество тайфунов в мире за раз
Мир
05:55, Сегодня
Спутник запечатлел рекордное количество тайфунов в мире за раз
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: