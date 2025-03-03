Стало известно, когда Елена Блиновская выйдет на свободу

Блогер Елена Блиновская, осужденная за преступления, связанные с организацией марафонов, проведет в колонии 3 года и 4 месяца.

Об этом сообщает SHOT.

Ожидается, что Блиновская может выйти на свободу летом 2028 года, если будет отбывать наказание без нарушений. В СИЗО она провела один год, один месяц и 10 дней, начиная с 22 января 2024 года. Учитывая, что день в СИЗО равен полутора дням в колонии общего режима, блогерша фактически отбывает срок уже 609 дней.

По подсчетам экспертов, после трети отбытого срока она получит право подать заявление на условно-досрочное освобождение (УДО). В суде ТАСС подтвердили информацию о том, что Блиновская уже отбыла около 2 лет, находясь под следствием.

Ранее сообщалось, что Елену Блиновскую приговорили к 5 годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов.

