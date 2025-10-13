Елене Блиновской смягчили приговор

Российской блогерше, предпринимательнице Елене Блиновской, известной как "королева марафонов", Московский городской суд снизил срок на полгода, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости.

"Окончательно назначить (Елене Блиновской. – Прим. ред.) наказание в виде четырех лет шести месяцев", – огласила решение судья 13 октября 2025 года.

Кроме того, "королеве марафонов" отказались предоставить отсрочку наказания до 2034 года, то есть до 14-летия ее младшей дочери.

По словам адвоката Натальи Сальниковой, Блиновская уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении (УДО).

3 марта 2025 года суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Также "королеве марафонов" назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение 4 лет.