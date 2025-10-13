Елене Блиновской смягчили приговор
Фото: Instagram/elena_blinovskaya
Российской блогерше, предпринимательнице Елене Блиновской, известной как "королева марафонов", Московский городской суд снизил срок на полгода, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет РИА Новости.
"Окончательно назначить (Елене Блиновской. – Прим. ред.) наказание в виде четырех лет шести месяцев", – огласила решение судья 13 октября 2025 года.
Кроме того, "королеве марафонов" отказались предоставить отсрочку наказания до 2034 года, то есть до 14-летия ее младшей дочери.
По словам адвоката Натальи Сальниковой, Блиновская уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении (УДО).
3 марта 2025 года суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Также "королеве марафонов" назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение 4 лет.
