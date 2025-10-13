#АЭС в Казахстане
Мир

Елене Блиновской смягчили приговор

блогер Елена Блиновская, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 15:08 Фото: Instagram/elena_blinovskaya
Российской блогерше, предпринимательнице Елене Блиновской, известной как "королева марафонов", Московский городской суд снизил срок на полгода, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости.

"Окончательно назначить (Елене Блиновской. – Прим. ред.) наказание в виде четырех лет шести месяцев", – огласила решение судья 13 октября 2025 года.

Кроме того, "королеве марафонов" отказались предоставить отсрочку наказания до 2034 года, то есть до 14-летия ее младшей дочери.

По словам адвоката Натальи Сальниковой, Блиновская уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении (УДО).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 15:08
"Королева марафонов" Елена Блиновская признала вину в неуплате налогов

3 марта 2025 года суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Также "королеве марафонов" назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение 4 лет.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
