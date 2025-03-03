"Королеву марафонов" Елену Блиновскую приговорили к пяти годам за неуплату налогов

Суд приговорил "королеву марафонов" Елену Блиновскую к 5 годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Также ей назначили штраф в размере 1 миллион рублей (более 5,5 млн тенге) и запретили заниматься коммерческой деятельность в течение 4 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Следственного комитета России, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Следствием и судом установлено, что Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн рублей (более 5 млрд тенге), то есть в особо крупном размере. Затем они легализовали часть указанных денежных средств.

Кроме того, Блиновская приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций в целях легализации денежных средств.

Столичные следователи допросили свыше 200 свидетелей, провели более 20 обысков, в ходе которых изъяли значительный объем документации.

"Приговором Савеловского районного суда Москвы Блиновской назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей, а также лишения права заниматься предпринимательской деятельность в течение 4 лет". Пресс-служба Следственного комитета России

Блогерством Блиновская начала заниматься в декрете. В соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а потом и в Instagram она начала проводить бесплатные вебинары на темы материнства, продуктивности и успеха. В 2015 году она объявила об официальном запуске онлайн-марафона "Марафон желаний".

Стоимость первого курса составила 2 тыс. рублей (более 11 тысяч тенге). Блогер учила "правильно" мечтать, работать с подсознанием, рассказывала, как избавиться от бесплодия. В 2023 году минимальная цена на "марафон" составляла 4,5 тыс. руб. VIP-курсы – 200 тыс. рублей на первой ступени, на второй – 300 тыс.

За годы ведения блога на нее подписались более пяти миллионов человек. Проводила Блиновская и тренинги – самый крупный состоялся в мае 2022 года. Тренинг прошел с аншлагом, цена билета доходила до 30 тысяч рублей. В том же году на одном из телеканалов она запустила шоу "Дом исполнения желаний".

Задержали Блиновскую весной 2023 года в Беларуси при попытке выехать за границу. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов за период с 2019 по 2021 годы. По делу также проходил ее муж Алексей, в 2024 году он подписал контракт и уехал участвовать в военной операции. Сначала Блиновскую поместили под домашний арест, но в начале 2024 года суд отправил ее в СИЗО, причиной смены меры пресечения стало проведение ею новогодней вечеринки, участницей которого оказалась одна из свидетелей по ее делу.

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Савеловский суд начал рассматривать дело по существу 30 августа 2024 года. В ноябре того же года по решению суда блогер была признана банкротом.