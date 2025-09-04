Сын Розы Рымбаевой покорил фанатов философским взглядом на жизнь

Сын казахстанской народной артистки Розы Рымбаевой изложил на странице в Instagram размышления о творчестве, сообщает Zakon.kz.

Мади Рымбаев раскрыл, что в ближайшее время представит публике новый трек, а перед этим решил поделиться мыслями о том, что стоит за выходом на сцену:

"Выход на сцену – это только вишенка на торте, но торт нужно еще и испечь".

Подписчики исполнителя поддержали его взгляды:

Дальше больше, бро.

У этого мальчика неповторимый голос и вкус.

Мади – красавчик!

