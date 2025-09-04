#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сын Розы Рымбаевой покорил фанатов философским взглядом на жизнь

Семья, знаменитости, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 03:59 Фото: Instagram/aliokapov
Сын казахстанской народной артистки Розы Рымбаевой изложил на странице в Instagram размышления о творчестве, сообщает Zakon.kz.

Мади Рымбаев раскрыл, что в ближайшее время представит публике новый трек, а перед этим решил поделиться мыслями о том, что стоит за выходом на сцену:

"Выход на сцену – это только вишенка на торте, но торт нужно еще и испечь".

Подписчики исполнителя поддержали его взгляды:

  • Дальше больше, бро.
  • У этого мальчика неповторимый голос и вкус.
  • Мади – красавчик!

Ранее осенний пост Динары Сатжан вызвал бурю вопросов.

Аксинья Титова
