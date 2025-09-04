Сын Розы Рымбаевой покорил фанатов философским взглядом на жизнь
Фото: Instagram/aliokapov
Сын казахстанской народной артистки Розы Рымбаевой изложил на странице в Instagram размышления о творчестве, сообщает Zakon.kz.
Мади Рымбаев раскрыл, что в ближайшее время представит публике новый трек, а перед этим решил поделиться мыслями о том, что стоит за выходом на сцену:
"Выход на сцену – это только вишенка на торте, но торт нужно еще и испечь".
Подписчики исполнителя поддержали его взгляды:
- Дальше больше, бро.
- У этого мальчика неповторимый голос и вкус.
- Мади – красавчик!
Ранее осенний пост Динары Сатжан вызвал бурю вопросов.
