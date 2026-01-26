#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

В семье Александра Гордона и его 23-летней жены случилось пополнение

Александр Гордон и жена, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 06:30 Фото: соцсети Александра Гордона
В конце декабря российский телеведущий Александр Гордон объявил, что женился в шестой раз. Его избранницей снова стала молодая девушка, 23-летняя поклонница Алина, сообщает Zakon.kz.

Когда-то Алина была фанаткой знаменитого мужчины, но теперь вышла замуж за кумира.

25 января пара поделилась новым семейным видео: Алина стоит рядом с мужем, который держит на руках вислоухую собаку – лабрадора-ретривера.

Фото: соцсети Александра Гордона

"Спасибо за нового члена семьи!", – подписала художница.

Пара долго скрывала свои отношения, Александр Гарриевич рассказал о шестом браке лишь в конце декабря в эфире программы "Консерватор" Антона Красовского. Выяснилось, будущие супруги познакомились еще четыре года назад.

Пару подвергли критике из-за огромной разницы в возрасте в целых 38 лет. Девушка признается, что не обращает внимания на мнение посторонних людей.

Ранее 19-летняя невеста Лепса сообщила о расставании с 63-летнем певцом и нарвалась на хейт.

Аксинья Титова
Читайте также
Александр Гордон удивил на свадьбе свою 23-летнюю шестую жену
06:20, 29 декабря 2025
Александр Гордон удивил на свадьбе свою 23-летнюю шестую жену
Женился 23-летний сын Михаила Круга
14:15, 03 октября 2025
Женился 23-летний сын Михаила Круга
Четвертая жена Александра Цекало объяснила отсутствие фото с ним
11:40, 10 декабря 2024
Четвертая жена Александра Цекало объяснила отсутствие фото с ним
