В семье Александра Гордона и его 23-летней жены случилось пополнение
Фото: соцсети Александра Гордона
В конце декабря российский телеведущий Александр Гордон объявил, что женился в шестой раз. Его избранницей снова стала молодая девушка, 23-летняя поклонница Алина, сообщает Zakon.kz.
Когда-то Алина была фанаткой знаменитого мужчины, но теперь вышла замуж за кумира.
25 января пара поделилась новым семейным видео: Алина стоит рядом с мужем, который держит на руках вислоухую собаку – лабрадора-ретривера.
Фото: соцсети Александра Гордона
"Спасибо за нового члена семьи!", – подписала художница.
Пара долго скрывала свои отношения, Александр Гарриевич рассказал о шестом браке лишь в конце декабря в эфире программы "Консерватор" Антона Красовского. Выяснилось, будущие супруги познакомились еще четыре года назад.
Пару подвергли критике из-за огромной разницы в возрасте в целых 38 лет. Девушка признается, что не обращает внимания на мнение посторонних людей.
