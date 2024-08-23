Дочь Кайрата Нуртаса сделала неожиданное заявление
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Младшая дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса рассказала о характере мамы Жулдыз Абдукаримовой. Соответствующим видео с 15-летней Алау актриса поделилась в Instagram-Stories 22 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Наследница народного любимца сравнила характер мамы с погодой казахстанской столицы.
"Погода Астаны такая же, как мама. Потому что у погоды Астаны биполярка, у мамы тоже биполярка", – неожиданно заявила Алау.
В ответ Абдукаримова подчеркнула, что Алау является ее лучшей версией.
"Понимаете, о чем я? Поэтому ты говоришь о себе", – отметила Жулдыз, обращаясь к дочери.
Нуртас и Абдукаримова поженились в 2008 году. В браке у них родились четверо детей: дочери Сезим и Алау, сыновья Нарул и Хан.
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