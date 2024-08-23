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Дочь Кайрата Нуртаса сделала неожиданное заявление

Дочь Кайрата Нуртаса сделала неожиданное заявление, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 14:02 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Младшая дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса рассказала о характере мамы Жулдыз Абдукаримовой. Соответствующим видео с 15-летней Алау актриса поделилась в Instagram-Stories 22 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Наследница народного любимца сравнила характер мамы с погодой казахстанской столицы.

"Погода Астаны такая же, как мама. Потому что у погоды Астаны биполярка, у мамы тоже биполярка", – неожиданно заявила Алау.

В ответ Абдукаримова подчеркнула, что Алау является ее лучшей версией.

"Понимаете, о чем я? Поэтому ты говоришь о себе", – отметила Жулдыз, обращаясь к дочери.

Нуртас и Абдукаримова поженились в 2008 году. В браке у них родились четверо детей: дочери Сезим и Алау, сыновья Нарул и Хан.

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8 августа 2024 года Жулдыз Абдукаримова опубликовала фотографии в коротких шортах, чем возмутила фанатов.

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