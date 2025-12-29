Казахстанец зажег сцену песней Игоря Крутого

Казахстанский поп‑исполнитель, выступающий под сценическим именем Amre, настоящее имя – Ернар Садирбаев, исполнил композицию "Буду я любить", написанную известным пианистом Игорем Крутым, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец поделился видео своего выступления с одного из музыкальных конкурсов.

Песня "Буду я любить" (полное название "Буду я любить тебя всегда") написана композитором Игорем Крутым и поэтом Сергеем Алихановым. Она стала популярной в исполнении ВИА "Сливки", а позже ее пели Алсу, Natan и другие.

"Именно так я хотел передать смысл песни маэстро Игоря Крутого. Я чувствую поддержку своего народа, особенно сейчас. Спасибо", – написал Amre в подписи к публикации.

Комментаторы с теплотой отозвались на пост музыканта, отметив, что "каждое выступление успешнее предыдущего".

