Культура и шоу-бизнес

Казахстанец зажег сцену песней Игоря Крутого

Ернар Садирбаев, певец, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:10 Фото: Instagram/amre_official
Казахстанский поп‑исполнитель, выступающий под сценическим именем Amre, настоящее имя – Ернар Садирбаев, исполнил композицию "Буду я любить", написанную известным пианистом Игорем Крутым, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец поделился видео своего выступления с одного из музыкальных конкурсов.

Песня "Буду я любить" (полное название "Буду я любить тебя всегда") написана композитором Игорем Крутым и поэтом Сергеем Алихановым. Она стала популярной в исполнении ВИА "Сливки", а позже ее пели Алсу, Natan и другие.

"Именно так я хотел передать смысл песни маэстро Игоря Крутого. Я чувствую поддержку своего народа, особенно сейчас. Спасибо", – написал Amre в подписи к публикации.

Комментаторы с теплотой отозвались на пост музыканта, отметив, что "каждое выступление успешнее предыдущего".

Ранее дочь Кайрата Нуртаса растрогала подписчиков новой публикацией.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
