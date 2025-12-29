Предновогодний образ Давлетярова вызвал неоднозначную реакцию
Фото: Instagram/arman_dav
Ведущий канала Jibek Joly TV, медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров создал новогодний образ в стиле Советского Союза и обратился к подписчикам, сообщает Zakon.kz.
Новогодней "открыткой" он поделился 29 декабря в Instagram.
"Иногда полезно примерить прошлое. Не для ностальгии – а чтобы вспомнить, что улыбка всегда была в моде. Даже в 60-е. Если бы вы оказались во времена Советского Союза, с каким настроением проснулись бы? Как вам мой образ?" – поинтересовался Арман Давлетяров.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной: кто-то оценил и образ, и улыбку медиаменеджера, а кто-то ушел в негатив:
- Суперррр!
- Вспомнить, как жить в колонии, ожидая черный воронок, голод или войну?
- Какой хорошенький, фото душевное получилось.
- Ой, не знаю, в то время люди на фото не улыбались, практически все снимались как на паспорт, тем более с таким головным убором.
- Вам все к лицу.
- Не хочу даже думать и вспоминать.
- Вам любой образ к лицу.
- Я не помню таких лиц в советское время.
Это не первый случай, когда подписчики не одобряют новый образ Армана Давлетярова. Например, как-то он решил отрастить усы и бороду, что не очень понравилось его фолловерам.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript