Предновогодний образ Давлетярова вызвал неоднозначную реакцию

Ведущий канала Jibek Joly TV, медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров создал новогодний образ в стиле Советского Союза и обратился к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Новогодней "открыткой" он поделился 29 декабря в Instagram.

"Иногда полезно примерить прошлое. Не для ностальгии – а чтобы вспомнить, что улыбка всегда была в моде. Даже в 60-е. Если бы вы оказались во времена Советского Союза, с каким настроением проснулись бы? Как вам мой образ?" – поинтересовался Арман Давлетяров.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной: кто-то оценил и образ, и улыбку медиаменеджера, а кто-то ушел в негатив:

Суперррр!

Вспомнить, как жить в колонии, ожидая черный воронок, голод или войну?

Какой хорошенький, фото душевное получилось.

Ой, не знаю, в то время люди на фото не улыбались, практически все снимались как на паспорт, тем более с таким головным убором.

Вам все к лицу.

Не хочу даже думать и вспоминать.

Вам любой образ к лицу.

Я не помню таких лиц в советское время.

Это не первый случай, когда подписчики не одобряют новый образ Армана Давлетярова. Например, как-то он решил отрастить усы и бороду, что не очень понравилось его фолловерам.