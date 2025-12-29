#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Культура и шоу-бизнес

Предновогодний образ Давлетярова вызвал неоднозначную реакцию

Арман Давлетров, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 16:04 Фото: Instagram/arman_dav
Ведущий канала Jibek Joly TV, медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров создал новогодний образ в стиле Советского Союза и обратился к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Новогодней "открыткой" он поделился 29 декабря в Instagram.

"Иногда полезно примерить прошлое. Не для ностальгии – а чтобы вспомнить, что улыбка всегда была в моде. Даже в 60-е. Если бы вы оказались во времена Советского Союза, с каким настроением проснулись бы? Как вам мой образ?" – поинтересовался Арман Давлетяров.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной: кто-то оценил и образ, и улыбку медиаменеджера, а кто-то ушел в негатив:

  • Суперррр!
  • Вспомнить, как жить в колонии, ожидая черный воронок, голод или войну?
  • Какой хорошенький, фото душевное получилось.
  • Ой, не знаю, в то время люди на фото не улыбались, практически все снимались как на паспорт, тем более с таким головным убором.
  • Вам все к лицу.
  • Не хочу даже думать и вспоминать.
  • Вам любой образ к лицу.
  • Я не помню таких лиц в советское время.

Это не первый случай, когда подписчики не одобряют новый образ Армана Давлетярова. Например, как-то он решил отрастить усы и бороду, что не очень понравилось его фолловерам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Икра на завтрак: Арман Давлетяров рассказал, что думает о Валерии и Иосифе Пригожине
15:36, 20 декабря 2025
Икра на завтрак: Арман Давлетяров рассказал, что думает о Валерии и Иосифе Пригожине
"Мужчина – это не про силу": соцсети бурно отреагировали на новый пост Армана Давлетярова
13:46, 29 июля 2025
"Мужчина – это не про силу": соцсети бурно отреагировали на новый пост Армана Давлетярова
Арман Давлетяров поздравил первенца с 19-летием
09:26, 13 декабря 2024
Арман Давлетяров поздравил первенца с 19-летием
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: